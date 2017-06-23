Жительница Запорожья приняла жулика за родного сына

Заплаканная жительница Запорожья поведала в отделении полиции, что стала жертвой жулика. Мол, не узнала голос сына в телефонном разговоре — дала маху.

Стражи порядка успокоили 77-летнюю горожанку и узнали, что на домашний телефон ей позвонил якобы сын. Дескать, он находится в больнице и ему крайне необходимы деньги на операцию, которые пенсионерка должна отдать его приятелю.

Лишь после того, как запорожанка отдала семь тысяч гривен, она позвонила сыну и узнала, что с ним все в порядке и он не звонил с просьбой передать кому-либо деньги.