Запорожский рыбоохранный патруль за месяц отправил в суд 160 браконьеров

За последний месяц — с момента реформирования — Запорожский рыбоохранный патруль провел 31 рыбоохранный рейд, в результате разоблачены 283 нарушения природоохранного законодательства в сфере водных биоресурсов. Об этом «Верже» рассказали в пресс-службе ведомства.

За последний месяц у нарушителей было изъято 76 запрещенных орудий лова (51 с начала года и до 22 мая предыдущим управлением). За грубые нарушения природоохранного законодательства в суд передано 160 дел (против 132 за 5 месяцев).

Также проходили мероприятия по улучшению условий нереста аборигенных видов рыб. На базе двух рыбоводных пунктов в Васильевской заливе на Каховском водохранилище и в балке Свободная на Запорожском водохранилище было установлено 4100 искусственных нерестилищ с участием рыбодобывающих и общественных организаций. В результате проведенной работы было инкубированных 68,2 кг икры сплетни, 9 кг икры леща, 4 кг икры карася с которой было получено миллионы личинок вышеназванных видов рыб.