Запорожцев и гостей города приглашают отпраздновать День молодежи

По информации департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета, 24 июня на каскаде фонтанов «Радуга» состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи.
В программе мероприятия фестиваль «Козацкая сила», который пройдет с 16.00 до 19.00.
Официальное открытие Дня молодежи в 20.00. Запорожцев и гостей праздника ждет выступление «Кавер-band» на народных инструментах.
В 21.00 – награждение лучшей активной молодежи города.
В 21.20 – начало DJ-сетов от ди-джея DMC Gaber г. Киев.
В полночь официальное закрытие мероприятия.