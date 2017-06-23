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Запорожцев и гостей города приглашают отпраздновать День молодежи

По информации департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета, 24 июня на каскаде фонтанов «Радуга» состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи.

В программе мероприятия фестиваль «Козацкая сила», который пройдет с 16.00 до 19.00.

Официальное открытие Дня молодежи в 20.00. Запорожцев и гостей праздника ждет выступление «Кавер-band» на народных инструментах.

В 21.00 – награждение лучшей активной молодежи города.

В 21.20 – начало DJ-сетов от ди-джея DMC Gaber г. Киев.

В полночь официальное закрытие мероприятия.