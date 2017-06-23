Запорожцев предупреждают о фальшивых деньгах

В Мелитополе Запорожской области находят фальшивые 20-ки. Как передает РИА Мелитополь, жительница Мелитополя рассказала об этом в сети, получив «счастливую» сдачу. Фальшивая купюра попалась ей в одном из маркетов.

Фальшивку видно невооруженным глазом, если внимательно посмотреть. Подобные «принтерные» купюры специально «застаривают». На этих деньгах нет никаких водяных знаков.

Мошенники, как правило, рассчитывают на невнимательность людей при получении мелких и средних купюр.

Сотрудники банков рекомендуют проверять даже купюры мелкого номинала.