Исполком Энергодара увидел новые схемы оборота имущества

15 июня 2017 года состоялось заседание исполнительного комитета Энергодарского городского совета, на котором было рассмотрено 18 основных вопросов и два дополнительных.

Первым рассматривали результаты городского архитектурного конкурса на лучший унифицированный эскизный проект остановки общественного транспорта, который должен был состояться в течение марта — мая этого года. По данному вопросу докладывала Ирина Зарудня, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры.

По условиям конкурса выбирать нужно было не менее чем из трех предложений, но до настоящего времени в исполнительный комитет не поступило ни одного эскиза от архитекторов. Поэтому были выбраны два типа модулей заводского изготовления длиной 4 и 6 метров – для остановок с большим и меньшим числом пассажиров. Бюджетный запрос на корректировку бюджета на 2017 год по обустройству в городе четырех таких остановок общественного транспорта уже подан. Две появятся по улице Лесная, еще две – на ул. Молодежная, 105 и возле коттеджей.

Рассмотрен и не принят вопрос о круглосуточной работе магазина «Элен», что находится рядом с городским сквером. Поскольку магазин торгует не только продуктами, но и спиртным, и проконтролировать незаконную продажу алкогольных и табачных изделий в ночное время будет сложно, члены исполкома решили не поддерживать предложение частного предпринимателя.

На следующее заседание исполкома решили перенести вопрос о присвоении почтового адреса помещению в 32.4 кв метров, расположенного по пр. Строителей, 17-а. Еще в 2016 году двухкомнатная квартира в общежитии из нежилого фонда в жилой была переведена решением исполкома. Но, поскольку, по словам членов исполкома, в этом общежитии были случаи незаконной передачи жилья в собственность, на следующее заседание будет приглашен владелец квартиры, который даст подробную информацию об имуществе.

Решением исполкома была переведена жилая квартира в нежилой фонд по ул. Украинская, 27. А вот сделать тоже самое со зданием по улице Приднепровской, 94 и 96 – для размещения заведений спорта и общественного питания, некоторые члены исполкома отказались, увидев в этом неправомерность. По решению суда, который прилагался к пакету документов заявителя, сначала должен быть решен вопрос о целевом назначении земельного участка на сессии Энергодарского горсовета.

Насколько известно, речь шла об объекте, к которому непосредственное отношение имеет депутат Артем Дубков.

В противном случае, по словам частного предпринимателя Олега Ярового и члена исполкома Татьяны Балябы, это создает прецедент, когда физические лица, пользуясь данной лазейкой в законодательстве, могут совершать скрытые схемы перевода таких земель в коммерческую недвижимость. Такую позицию поддержал и Николай Захаров. После долгих переговоров, вопрос перенесли на следующее заседание.

Ирина Гортенко