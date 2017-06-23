Крупному чиновнику из Запорожья «светит» 6 лет тюрьмы

За нанесенный ущерб в размере более 16 миллионов гривен на скамье подсудимых оказался бывший глава Запорожской районной госадминистрации — его обвиняют по ч.2 статьи 364 УК «Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия».

Во время расследования установлено, что председатель Запорожской районной госадминистрации, злоупотребляя своим служебным положением, согласовал и выдал распоряжение об утверждении проекта землеустройства по отводу в собственность неким лицам земельных участков лесохозяйственного назначения, расположенных на территории Розумовского сельсовета.

На основании этих документов в собственность нужных и, видимо, очень уважаемых людей передали земли лесного фонда общей площадью 17 гектаров. Тем самым, государству причинен ущерб на общую сумму свыше 16 миллионов гривен, который ныне уже возмещен в полном объеме путем возврата незаконно выделенных земель государству.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, санкция инкриминируемого подозреваемому преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.