Миллионы гривен на строительство полигон отходов под Запорожьем ожидает «распил»

Мэр Запорожья Владимир Буряк во время заседания сессии Запорожского горсовета снова вспомнил про полигон, расположенный неподалеку от поселка Верхняя Хортица.

Дескать, в строительство полигона уже вбухали около 65 миллионов гривен, и надо бы еще попросить у Кабмина.

Известный запорожский журналист Сергей Сидоров, работающий ныне на должности председателя Антикоррупционной комиссии при Запорожской облгосадминистрации, изложил на своей страничке в ФБ свое видение проблематики с полигоном.

«1. Подрядчик — ООО «Карпатыбудинвест», фирма Юры «Енакиевского» Иванющенко. Договор заключили еще при Януковиче в конце 2012-го года, по тем ценам первая очередь стоила только 63 миллиона, а не 180, как сейчас.

2. Локация — рядом с кладбищем Святого Николая, вот здесь — https://www.google.com.ua/…/@47.8610572,34.9…/data=!3m1!1e3…

3. Деньги + кадры — тут все весело. Для начала, Буряк ошибся, на полигон запхали не 65, а 75 миллионов, но ему можно простить, это не городской бюджет, а субвенция из госбюджета от Минэкологии.

Так вот, при Янеке туда залили только 19 миллионов из указанной Буряком суммы. А 55 миллионов прокрутили во второй половине 2015-го года. Сначала бывший директор по ЗЭД «Карпатыбудинвеста» Олег Недава становится нардепом на округе в «серой зоне», ну типа как Звягильский, за которого голосовали 3,5 шахтера.

Затем Недава входит в парламентский комитет по экологии, и в конце 2014-го года в профильной бюджетной программе Минэкологии появляется строчка о выделении ста миллионов из госбюджета на этот самый недостроенный полигон.

А из госбюджета субвенция до Запорожья, на счета городского УКСа, начинает поступать уже в середине 2015-го. Как раз когда Син увольняет Харламова из УКСа и ставит на его место Черепаху, экс-прокурора города. При Черепахе на полигон и поступает основная часть суммы, за краткие полгода зашло аж 55 миллионов. При Буряке за полтора года на этот ипический недострой зашел лишь один миллион, тоже из госбюджета.

4. «Наши дни», так сказать. Буряк и компания пришли на хозяйство в конце 2015-го и возмутились, чо это они не при делах. Черепаха быстро собрал вещи и перебрался в облсовет в помощники к Самардаку — его туда посоветовал Гугнин, с которым Черепаха вместе на юрфаке учился.

А потом на полигоне началось веселье — товарищи из мэрии приезжали, их туда не пускали. И денег с начала 2016-го там зась. И сейчас на недострое патовая ситуация — к подрядчику от городской власти формальных претензий нет, акты выполненных работ подписаны обеими сторонами без замечаний. Договор КП УКС и «Карпатыбудинвест» разорвать НЕВОЗМОЖНО при имеющейся документации. Мешок в «Неудобных вопросах» у Хохлова говорил о таких намерениях, но это немножко оптимизм. А с другой стороны, «Карпатыбудинвест» не может получать деньги на полигон ТБО иначе, чем через городской УКС, и через его технадзорщиков, которые подписывают акты КБ-2. Короче, людям надо договориться о процентах распила, кому сколько отходит в процессе выполнения работ.

Пока не договорятся — так оно и будет стоять.

5. Дополнительное веселье — с Генпрокуратурой. В начале 2015-го ГПУ на всю страну прогремела с заявлением, что на этом объекте украли аж 60 миллионов. Как раз через пару дней после того, как ГПУ ткнули мордой в то, что они слили провадження по другим фирмам Енакиевского, которые воровали деньги на утеплении соц.инфраструктуры за киотские деньги. Ну то есть, Генпрокуратуре надо было сгладить негатив, и они вспомнили про другой объект Иванющенко, на котором шо-то да воровали. Ну вот как они тогда заявили про порушення провадження, так с тех пор в реестре по этой теме ничего и не появлялось, за полтора года», — изложил Сергей Сидоров.