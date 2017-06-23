Одиозному пиарщику из Запорожья грозит 10 лет тюрьмы за измену

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против Павла Золотарева, экс-журналиста запорожского филиала российского сайта «Новый регион», более известного в Запорожье, как пиарщик с нехорошим душком.

В суд материалы произвыодства переданы по ч.2 статьи 110 УК «Посягательство на территориальную целостность», говорится в ответе ГПУ на информационный запрос «Четвертой Власти». Когда начнется судебный процесс — неизвестно. Золотареву грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 21 февраля в ходе совместного брифинга с генеральным прокурором Луценко, глава СБУ Василий Грицак опубликовал телефонные разговоры Золотарева с заказчиком подкупа житомирских депутатов для необходимого в интересах дезинтеграции Украины голосования.

Сам Золотарев, похоже, чувствует себя неплохо — в июне сыграл в Конном театре Запорожья свадьбу. В числе приглашенных были общественники, журналисты и и местные политики, выдающие себя за патриотов Украины.