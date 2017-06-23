Поправки к медреформе от УКРОП: бесплатная медицина для инвалидов, чернобыльцев, детей и пожилых людей

Поправки к медреформе от УКРОП: бесплатная медицина для инвалидов, чернобыльцев, детей и...

Народные депутаты из «Украинского объединения патриотов – УКРОП» подали поправки к законопроекту № 6327 о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и предоставления лекарственных средств, который готовят ко второму чтению.

Ирина Констанкевич, Тарас Батенко, Александр Шевченко, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Виталий Куприй и Виктор Шевченко предлагают полностью оплачивать из госбюджета тариф покрытия (платит государство) и тариф сооплаты (платит пациент) за лечение инвалидам, непосредственным участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшим в результате катастрофы, а также гражданам, которые принимали участие в ликвидации других ядерных аварий, ядерных испытаниях, пострадавшим от радиоактивного облучения вследствие любой аварии, нарушения правил эксплуатации оборудования с радиоактивным веществом, правил хранения и захоронения радиоактивных материалов.

Кроме того, бесплатные медицинские услуги и лекарства должны получать дети до 18 лет, пожилые люди (пенсионеры и те, кому до достижения пенсионного возраста осталось не более полутора лет), а также ветераны труда.

Глава фракции УКРОП Запорожского областного совета правозащитник Ярослав Гришин отметил, что предложения партии и нардепов-укроповцев направлены на то, чтобы самые бедные и наиболее уязвимые категории граждан после реформы не остались без помощи.

«Если поправки не будут учтены, мы не станем поддерживать законопроект во втором чтении и призываем президента ветировать его в случае принятия в парламенте», – заявила народный депутат Ирина Констанкевич.

Предложенные изменения в законопроект № 6327 рассмотрит Комитет по вопросам здравоохранения.