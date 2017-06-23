У запорожских пограничников «новый улов»

В Запорожской области пограничники задержали на озере Сиваш — Новомихайловка — двоих дерзких браконьеров.

Как рассказали «Верже» в пресс-службе пограничного отряда в Бердянске, это были жители Херсонской области. Браконьеры пытались скрыться от погранотряда, но им не удалось.

Мужчины ответят за то, что нарушили пограничную зону, а также незаконно поцмали сетью около 30 рыб кефали.

Более того, браконьеры предлагали пограничникам взятку — 3 тыс. грн. За это им тоже придется ответить. У нарушителей конфисковали рыбу и лодку. Сумма причиненного ущерба — около 20 тыс. грн.