В Запорожской области из кранов течет «руда» (ФОТО/ВИДЕО)

Пока мелитопольцы жалуются на ржавую воду из кранов или «руду», как называют ее некоторые местные жители, коммунальщики дают свое объяснение происходящему.

Например, директор КП «Водоканал» Сергей Васюренко отмечает, что во многих районах города такой цвет воды вызван увеличением ее давления в трубах. Из-за открытого поливального сезона, давление приходится увеличивать, а, поскольку во многих районах трубопровод все еще ветхий металлический, то ржавчину из труб вымывает прямо в краны горожан и жителей Мелитопольского района.



Он отмечает, что часто «Водоканал» промывает такие трубы, но не всегда на это есть средства и человеческие возможности, передает РИА Мелитополь.