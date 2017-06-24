В Запорожской области «подрихтовали» Ленина (ВИДЕО)

В Приморском районе вместо памятников Ленину на постаментах появились скульптуры украинского гетмана Пилипа Орлика и первого переселенца в приазовские степи болгарина Дианкова. Преобразить вождя пролетариата удалось благодаря местным скульпторам, которые полгода трудились над реконструкцией памятников.

В селе Новоалексеевка Приморского района после вступления в силу закона о декоммунизации попавший под запрет памятник Ленину решили не сносить, а с помощью местных скульпторов преобразить революционера в демократа и автора первой конституции Украины Пилипа Орлика.

В результате от вождя пролетариата на постаменте осталась разве что характерная поза, все остальное – одежда, обувь, черты лица были полностью изменены. Аналогичным образом с Ильичом решили поступить и в соседнем селе Лозоватка. Там вместо памятника Ленину появился монумент основателю села Дианкову, которого местные называют просто – дед Диан.



Над перевоплощением Ильичей трудился приморский художник Александр Щербаков. Говорит, работа над скульптурой Пилипа Орлика была несложной. А вот над преображением Ленина в деда Диана пришлось изрядно потрудиться. Реконструкция двух памятников обошлась Новоалексеевскому сельскому совету в 7 тысяч гривен. Сносить и хранить бетонных Ильичей, говорит председатель сельсовета, было бы значительно дороже. Памятник Пилипу Орлику уже официально открыли. В августе обещают завершить работу и над бетонным дедом Дианом в Лозоватке.