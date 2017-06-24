В России 965 миллиардов рублей профукали из бюджета в никуда

Госдума заслушала и обсудила отчет Счетной палаты за 2016 год. Документ на 187 страницах и доклад главы ведомства Татьяны Голиковой наглядно рисовали тревожную картину нарастающей неэффективности государственного управления: все чаще проблема не в недостатке денег, а в неумении организовать их использование.

Общая сумма выявленных аудиторами нарушений и недостатков в прошлом году выросла на 87% по сравнению с 2015 годом и составила 965,8 млрд рублей. Выросло на 11,6% и количество этих нарушений. По материалам проверок, переданным в Генпрокуратуру, возбуждено в 3 раза больше уголовных дел (45 вместо 15). В бюджет удалось вернуть 8,8 млрд рублей. Среди рекордсменов по объему нарушений ликвидированное Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по управлению госимуществом и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

В своем докладе г-жа Голикова остановилась лишь на некоторых резонансных направлениях работы.

В 2015 году президент поручил повысить эффективность использования бюджетных средств. Из 16 пунктов того поручения считаются выполненными лишь пять. А 2016 год стал «самым неэффективным по исполнению Федеральной адресной инвестиционной программы», заявила глава СП: кассовое исполнение самое низкое начиная с 2008 года, из 443 объектов, намеченных к вводу, введено лишь 224. В итоге на 12% (до 12 тысяч) выросло число объектов незавершенного строительства…

Чудовищными назвала эти цифры Ольга Баталина («ЕР») и спросила, что можно сделать, чтобы поручение президента от 2015 года по завершению недостроя было все-таки выполнено. Г-жа Голикова напомнила, что до 2015 года вообще никакой инвентаризации незавершенки не проводилось, а сейчас хотя бы есть представление о масштабах проблемы. Теперь надо оценить объекты и поделить их на те, которые надо достроить, и те, что достраивать нецелесообразно. До сих пор около 10–12% объектов ежегодно включаются в ФАИП без наличия требуемой документации, отметила глава СП, и было бы правильным обязать правительство ежеквартально предоставлять парламенту информацию о состоянии дел на включенных в ФАИП объектах — «чтобы у депутатов было понимание»…

Число мест в детсадах в 2016 году выросло почти на 245 тысяч, вроде бы положительная динамика, продолжала Татьяна Голикова, но на 1 июня 2017 года не обеспечены детсадами почти 49 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет (около 20 тысяч из них живут в Дагестане), а в возрасте до 3 лет стоят в очереди около 142 тысяч детей. При этом в 2016 году на 1,3 тысячи сократилось количество детсадов, «имеющих все виды благоустройства» (то есть имеющих и теплый туалет, и воду, и отопление): почти две трети из них — на селе.

Сейчас в стране реализуется программа перехода на односменное обучение и перевод школьников из ветхих и аварийных зданий в новые. В течение 2016 года средства, выделяемые на эти цели, три раза перераспределялись, так как ряд субъектов отказался от субсидии — потому, что от них требовалось софинансирование, и потому, что не были готовы организационно.

Да, создано 160 тысяч новых мест в школах, но число обучающихся во вторую смену в стране выросло на 9,8 тысячи, а число обучающихся в зданиях с износом более 50% — на 68,1 тыс. «При этом Минобразования не имеет информации по износу, распределяя ресурсы», — сказала г-жа Голикова, а 19 введенных школ не работают, потому что у них нет лицензии на образовательную деятельность. На 1 июня объем использованных бюджетных ассигнований, заложенных на эти цели на 2017 год, составил лишь 9,4% от утвержденных назначений.

Аналогичная ситуация и в дорожном строительстве: бюджетные ассигнования федерального и региональных дорожных фондов растут, но «их использование осуществляется на низком уровне». Здесь тоже для получения денег теперь требуется софинансирование, к чему на местах готовы плохо. В итоге 36 субъектов РФ не выполнили плановые показатели. В Краснодарском крае после строительства и реконструкции введено лишь 2,5 км из 31 км дорог. Пермский край построил и реконструировал лишь 8,4 км из 22 км. Тыва и Ленинградская область не ввели ни одного километра из 18,5 км и 12,3 км по плану соответственно. На селе дело совсем швах: к 1 января не введено ни одного километра дорог в Орловской, Астраханской, Челябинской областях, Дагестане и Забайкальском крае, пишет mk.ru.