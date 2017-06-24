Жительница Запорожья утопила свою квартиру в мусоре (ВИДЕО)

История случилась в доме №9 по ул. Счастливая. Пожилая запорожанка, как Плюшкин, собирает мусор в собственной квартире. По словам очевидцев, женщина занимается этим «хобби» уже более 12-ти лет.

Запах распространяющийся из ее жилища по всему подъезду, свидетельствует о том, что жильцам дома приходится несладко.

В сюжете TV-5 говорится о том, что за помощью к журналистам пришлось обратиться соседям, уставшим терпеть неприятный запах от домашней свалки.

Телевизионщики побывали на свалке Тайгины Коваль, которая считает, что весь этот хлам ей подбрасывает сосед, желающий отобрать ее квартиру. Он же, якобы, украл ключи от жилья; он же «зомбирует женщину радиостанцией».