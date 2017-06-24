Запорожцев предупреждают о взрывах

На днях Великобелозерском районе Запорожской области пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Запорожья изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы времен прошлых войн, а именно: 1 артиллерийский снаряд калибра 122 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 105 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 88 мм, 24 артиллерийских снарядов калибра 76 мм.

Спасатели Главного управления ГСЧС региона обращаются к людям с просьбой быть крайне осторожными во время проведения земельных работ.

Ваши действия после обнаружения подозрительного предмета:

— прекратить любые работы в районе опасного места;

— ни в коем случае не трогать подозрительный предмет;

— организовать охрану опасного места;

— не допускать посторонних лиц, особенно детей, к находке, пока не прибыли специалисты — ни в коем случае не передвигать, а не нагревать, не разбирать опасный предмет.

Обнаруженные ВНП уничтожаются в специально отведенных местах в соответствии подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.