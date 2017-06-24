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Маски шоу в Запорожье: похищен миллион

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user444
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В Запорожье на улице Стефанова, неподалеку от воинской части «Уральские казармы» было совершено дерзкое разбойное нападение.

Автомобилю Chevrolet Aveo, стоявшему на светофоре, внезапно перегородил дорогу Volkswagen Passat, из которого выбежало двое злоумышленников в масках.

Налетчики разбили окно в автомобиле Chevrolet и, угрожая ножом, отобрали у водителя сумку, в которой находился 1 миллион гривен. Затем грабители скрылись в неизвестном направлении.

По области объявлен план «Перехват», передает ГОЛОС со ссылкой на свои источники. При этом другие СМИ пишут, что ограбленный изменил свои показания, заявив, что у него пропало всего 5 тысяч гривен.

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