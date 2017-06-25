В Запорожье планируют выбрать управителя для многоэтажек

В конце мая нынешнего года местные власти, наконец, сообщили о том, что в Запорожье будет проведен конкурс на выбор управителя для домов, которые не определились с формой собственности. Формально согласно нормам Закона №417 «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» данное мероприятие должно было быть воплощено в жизнь еще практически год назад. Однако власть имущие решили отложить конкурс на потом, успев создать за это время нового коммунального монополиста на рынке

Что изменилось?

В сентябре прошлого года на смену КП «Основание» пришло КП «Наш город». Собственно говоря, это «знаменательное» событие произошло уже после 1 июля 2016 года – конечной даты реализации закона №417, согласно которому на условиях конкурса каждому дому должны были выбрать управителя. Особо объяснять невыполнение данных норм запорожские власти не стали. Но похоже, что КП «Основание», в адрес которого поступало немало претензий от жителей города, просто не могло на тот момент конкурировать с другими потенциальными управителями на конкурсе, уже успев, как говорится, упасть в грязь лицом. Естественно, отдать в руки предприятия с «подмоченной» репутацией большую часть жилого фонда города власть имущие не могли. Вот в таких условиях, собственно говоря, на свет и «родилось» КП «Наш город».

Его появление для жителей Запорожья ознаменовалось сразу несколькими событиями – существенным увеличением счетов за обслуживание дома и поступающими от КП «Основание» заявлениями о неуплате некой суммы за предоставленные услуги в прошлом. Не все горожане поняли, откуда взялась задолженность в квитанциях и почему тарифы выросли практически вдвое. Но власти поспешили объяснить подорожание услуг тем, что действующие ранее расценки были экономически необоснованными. Кроме того, часть расходов горисполком предусмотрительно взвалил на свои плечи, например, систему диспетчеризации, аварийную службу и др.

Те же услуги аварийной службы и диспетчеризации лифтов «влетают» городу «в копеечку». Так, например, в одном из проектов решения исполнительного комитета от 14.06.2017 года идет речь о выделении дополнительного финансирования вышеуказанных структур в размере более чем 29 миллионов гривен. И это только дополнительная сумма, а не основная!

На сегодняшний день «Наш город» работает по принципу коммерческой управляющей компании. То есть данное предприятие является лишь посредником между потребителями и фирмами, предоставляющими определенные услуги. Например, дворники сейчас уже не сотрудники «Нашего города», как было ранее в «Основании», они – нанятые работники КП «Титан». Также и в остальном. КП «Наш город» подписало договоры с концерном ГТС, КП «Горсвет» и подрядчиками на предоставление тех или иных услуг. Даже на сайте коммунального предприятия указано, что главная его задача – организация и осуществление контроля над фактическим выполнением работ в полном объеме и надлежащем виде. Формально, даже если в том или ином доме и не было создано ОСМД, оно все равно уже на протяжении девяти месяцев обслуживается управляющей компанией. С той лишь разницей, что договор с управителем разорвать, не создав ОСМД, невозможно. А значит, и управы в случае ненадлежащего выполнения работ на коммунальное предприятие нет.

И, судя по жалобам, регулярно поступающим от жильцов домов, которые сейчас обслуживаются «Нашим городом», особо работа нового КП не отличается от деятельности «Основания».

Мы решили поинтересоваться у эксперта в вопросе реализации закона № 417, председателя правления общественной организации «Объединение жилищно­коммунальных кооперативов, совладельцев многоквартирных домов «Виктория» Людмилы Шанц, нарушили ли местные власти нормы закона, объявив о конкурсе на выбор управителя лишь сейчас.

– Подобная ситуация сложилась не только в Запорожье, но и в других городах Украины, – объяснила нам Людмила Шанц. – Да, законодательно конкурс должен был быть проведен еще в прошлом году, но, ссылаясь на различные нестыковки в законе, местные власти так его и не провели в установленные законом сроки.

Как в ОСМД?

На сегодняшний день лишь примерно пятая часть жилого фонда находится в руках самих совладельцев многоэтажек. Как сообщили нам в отделе ОСМД Департамента управления жилищно­коммунальным хозяйством, по состоянию на 1 июня 2017 года в Запорожье насчитывается 853 ОСМД в 881 доме, 30 из них в 40 домах были созданы именно в 2017 году. Кроме того, в городе осталось 137 ЖСК, которые также должны быть реорганизованы в ОСМД.

Пик создания домов ОСМД пришелся на 2016 год. В этот период было создано 692 новых объединения.

Мы попытались узнать, как и чем сегодня живут ОСМД, пообщавшись с председателями нескольких объединений.

Например, в доме на улице Немировича­Данченко, 58 тариф на обслуживание многоэтажки и придомовой территории составляет 2,5 гривны за каждый кв. м жилой площади. Примерно 1,5 гривны из этой суммы уходит на текущие расходы (уборка территории, обслуживание коммуникаций, лифтов и т.д.). Но оставшаяся 1 гривна – это средства на ремонт дома и улучшение его инфраструктуры. Как объясняет председатель ОСМД Виктор Панкратов, у жильцов есть возможность экономить на различных услугах и тем самым сделать тариф оптимальным. Например, дворник в этом доме работает на полставки, а лестничные пролеты жильцы убирают самостоятельно. Зато таким образом появляется возможность отложить деньги на ремонтные работы, ведь, как известно, жилой фонд Запорожья остро нуждается в восстановлении.

Активно экономят и жильцы дома на улице Республиканской, 98, где ОСМД было создано еще 7 лет назад. На сегодняшний день жильцы за обслуживание многоэтажки и придомовой территории оплачивают по 2,05 гривны за каждый кв. метр жилплощади в месяц. Правда, люди отказались от услуг дворника и приводят придомовую зону в порядок самостоятельно.

– У нас просто дом небольшой, поэтому мы решили, что можем сэкономить на услугах дворника, – объясняет председатель ОСМД «Республиканская, 98» Мария Петкова. – Хочу сказать, что после создания ОСМД у жильцов изменился менталитет. Люди хотят экономить, поэтому мы все просчитываем, продумываем, что лучше сделать для дома. Кроме того, жильцы заметно сдружились. Мы облагородили территорию, украсили палисадник цветами, привели в порядок двор.

По словам Марии Петковой, за семь лет в доме была проведена полная замена инженерных и электросетей. На лестничных площадках установлены энергосберегающие лампы, а на фасаде – современное мощное внешнее освещение.

Кроме того, в многоэтажке заменены окна. На эти мероприятия жильцы взяли кредит и уже успели его выплатить. Также люди в кредит установили индивидуальный тепловой пункт. Таким образом, например, за отопительный сезон 2016­2017 гг. жильцам двухкомнатной квартиры удалось сэкономить 3700 гривен. В будущем в доме планируют отремонтировать канализационные выпуски.

– Поскольку в нашем доме заменены все инженерные, электросети, у нас не возникает аварийных ситуаций. Поэтому сейчас деньги, предусмотренные в тарифе на текущие ремонтные работы, мы откладываем на ремонт канализационных выпусков. Это по 40 копеек с каждого кв. м жилплощади в месяц, – рассказывает Мария Петкова.

Пиар­акция

После появления информации о выборе управителя для запорожских многоэтажек мэр Запорожья Владимир Буряк буквально сразу сделал заявление о том, что власти все равно не оставят в беде запорожцев и будут продолжать выполнять капитальные ремонты в домах всех форм собственности за средства горбюджета.

И здесь отметим, что формально в ОСМД дом должен быть передан предыдущим балансодержателем, то есть в нашем случае ­ городом, уже отремонтированным. Однако на практике данное положение не выполняется, и, мало того, чтобы попасть в Титульный список домов ОСМД на капитальный ремонт, объединениям совладельцев приходится немало повозиться. Во­первых, собрать все необходимые документы, а их перечень немалый. Во­вторых, найти подрядчика, который согласится составить проектно­сметную документацию, так сказать, «в долг», ведь деньги на данную процедуру из городского бюджета будут выделены, уже когда дом начнут ремонтировать. А вся «бумажная волокита» может затянуться на месяцы.

Ну и далее следовала целая череда заявлений мэра касательно того, что «город не бросит жилой фонд и жильцов на произвол судьбы». И это действительно так, ведь уже сейчас распространяется информация, что главный претендент на не определившиеся с формой собственности дома – КП «Наш город». Об этом свидетельствует и тот факт, что членами комиссии, которая будет рассматривать и проверять потенциальных управителей до конкурса, являются чиновники и сотрудники местных коммунальных предприятий.

Правда, в любом случае, как бы ни сложилась судьба домов, которые будут переданы управителю после проведения конкурса, у жильцов остается возможность изменить форму собственности, то есть создать ОСМД и передать дом в руки самостоятельно выбранной управляющей компании.

– Законодательно люди имеют право, не предупреждая управителя, провести собрание и проголосовать за создание ОСМД, несмотря на то, что их дом уже передан по итогам конкурса в руки управителя. Однако, мне кажется, в наших реалиях в данном вопросе могут возникнуть проблемы, – объясняет Людмила Шанц.

Что ж, выбор управителя уже не за горами. После того, как комиссия рассмотрит всех претендентов, проверит экономическую обоснованность предлагаемых ими тарифов, в СМИ города будет опубликовано сообщение о старте конкурса.

По мнению городских властей, проведение конкурса будет способствовать повышению конкуренции в сфере обслуживания жилого фонда, улучшению качества услуг. Но так ли это, учитывая ряд факторов, указывающих на появление нового монополиста в сфере коммунальных услуг?

Анна Коваленко