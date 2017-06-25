Желание работать с детьми, общаться с ними – самое главное для учителя

Современный кабинет химии в запорожской гимназии №28 вызвал у журналиста «Верже» огромное удивление. «Неужели такие полностью оборудованные для химических опытов классы, можно сказать, европейского уровня, действительно есть в учебных заведениях нашего города?» – сразу возникла мысль в голове. Но, знаете, через время стало понятно, что особая атмосфера в этом кабинете царит не только из-за наличия множества реагентов, различного оборудования и другого учебного инвентаря. Здесь уютно, спокойно, интересно, прямо-таки сразу хочется сесть за парту и снова грызть гранит науки. И такая атмосфера – заслуга хозяйки кабинета, учителя-методиста, Соросовского учителя Марины Марковцевой. Мы решили разузнать у Марины Ивановны, как ей удается привить ученикам любовь к своему предмету и найти подход к каждому ребенку.

– Марина Ивановна, почему вы решили стать учителем?

– Я выбрала профессию осознанно, мне нравилось общение c детьми. Сразу после окончания института я попала на работу в школу №28. Здесь преподаю химию уже 30 лет. Работа меня захватила полностью с самого начала учительской практики. У нас школа специфическая, она ориентирована на серьезное обучение. Наши воспитанники — очень умные дети, которые хотят чему­то научиться и узнать что­то новое. Поэтому работе мне приходится отдаваться полностью. В обучении буквально с первого дня практики я использую множество материалов, в том числе вузовских (1­2 курса). Каждый год я готовлю олимпиадников разного уровня. И каждый год мои воспитанники становятся призерами. Стараюсь и сама совершенствоваться – читаю различную литературу, чтобы поделиться с детьми чем­то новым.

– Думали когда­либо в своей жизни о том, чтобы сменить профессию?

– Даже не думала. Могу сказать, что если отпуск, каникулярное время или больничный затягивается больше чем на неделю, то дома мне становится скучно. Начинают лезть в голову какие­то нехорошие мысли, а в школу вернулась – и сразу стало все хорошо. Дети обладают такой положительной энергетикой, что они лечат взрослым душу, делятся своей энергией и дают возможность двигаться дальше.

– Что вы считаете своим самым большим достижением в педагогической практике?

– Это — неоднозначный вопрос. Смотря что вкладывать в понятие «наибольшее достижение». Я работаю с детьми, и предметом гордости для меня является каждый второй мой ученик. За долгие годы работы у меня было столько одаренных детей! Например, моя ученица Лена Яковлева без экзаменов поступила на химфак в МГУ. А после окончания вуза ее пригласили в Америку на практику, там она защитила диссертацию. Недавно Лена приезжала в родное Запорожье, заходила в школу. Сейчас она – доктор химических наук. Другой мой ученик сегодня работает в сфере биотехнологий. Их группа занимается разработкой лекарств от гепатита, ребят даже номинировали лет пять назад на Нобелевскую премию. Еще один мой ученик – Вадим Говоров. Он долгое время заведовал отделением реанимации в клинике «Охматдет». Лет десять назад был громкий случай, когда девочка получила множественные ожоги. Вадим спасал пострадавшего ребенка. Вообще у нас все дети очень талантливые. И, знаете, кроме достижений в учебе и работе, в нашей школе особую ценность имеют человеческие взаимоотношения. Мои бывшие ученики, даже спустя много лет после выпуска, приходят в школу, интересуются, как сейчас обстоят дела в их родном учебном заведении. И для меня они – близкие, родные люди. Такие взаимоотношения – самое ценное в моей педагогической практике.

– Приходится ли искать подход к каждому ученику?

– Безусловно, к каждому ребенку нужно искать свой подход. И мне кажется, именно в этом заключается профессионализм учителя. Даже если ученик достаточно успешен, дисциплинирован, у него все равно есть свои особенности характера. Особенно сейчас, когда дети строптивые, с характером. Хочу сказать, что я вообще не могу жить без классного руководства. Вместе с детьми я проживаю интересную жизнь. Но, естественно, для того чтобы установить с ребятами контакт, мне приходится искать подход к каждому ученику, просто по­человечески с ним разговаривать, как говорится, по душам. Собственно, в этом заключается особенность нашей школы. Здесь нет жесткого авторитаризма. Здесь есть вот такие паритетные отношения между учителем и учеником.

– Известно, что с каждым поколениям меняются взгляды, менталитет людей. Вы можете рассказать, чем отличаются современные дети, какое у них мировоззрение, характер?

– У меня есть возможность сравнивать разные поколения, так как многие мои бывшие ученики потом приводят в нашу школу своих детей. Конечно, эти ребята очень отличаются от своих родителей. Влияние времени никуда не денешь. Современные дети более раскрепощенные, свободные в своих суждениях, одним словом, с характером. Хочу сказать, что это не только влияние времени, но и особенности возраста. Кроме того, самое главное в характере ребенка – то, что вложили в него родители. Это такая своеобразная нить в поведении, уровень порядочности. Если родители порядочные, то и ребенок и у них такой. А вот с такими «семейными династиями», которые учатся в нашей школе, даже легче работать, причем как с детьми, так и с родителями. Они уже прекрасно знают менталитет нашего учебного заведения, требования.

– Что вы хотели бы, чтобы ваши ученики больше всего запомнили со «школьной скамьи»?

– Может быть, это прозвучит странно, но я хотела бы, чтобы ученики всегда помнили о том, что их здесь любили. Мы всегда рады, когда к нам приходят наши выпускники. И я думаю, что это очень важно, чтобы каждый ребенок, уже став взрослым, помнил, что в школе он для всего педагогического состава был родным.

– А какой урок в вашей жизни запомнился больше всего?

– У меня когда­то был специализированный химико­биологический класс. Мы снимали с ними на видео нашу последнюю практическую работу. Поскольку велась видеосъемка, у меня было много забот. И тут я поворачиваюсь и вижу, как ученики уже сливают в одну пробирку все реактивы, которые мы использовали на уроке. Они были такие довольные. Ведь понимали, что на камеру ругать я их не стану. Мне так запомнился этот момент! Дети позволили себе немного «пошкодничать» и сделать то, что им, наверное, хотелось сделать всегда.

– Как вы думаете, какой ученицей были в школе вы сами?

– Глядя с высоты уже своего учительского опыта, могу сказать, что я была хорошей ученицей. Конечно, в то время в школах действовали другие подходы и требования. Я всегда была дисциплинированной ученицей, честное слово (улыбается, – авт.). Школу закончила всего с двумя четверками в аттестате, а вуз – с красным дипломом. Благодарна своим учителям за отличную базу знаний.

– Что вы делаете для повышения мотивации своих учеников?

– Понимаете, благодаря своему предмету я имею в этом плане преимущество. Ведь на уроке химии могу заинтересовать учеников различными опытами, реакциями. У детей есть доступ к реактивам, поэтому они сами могут делать практическую работу. Классы с другой специализацией завидуют «химикам», поскольку у них по программе нет столько часов практики и возможности много работать с реактивами. Вы же понимаете, одно дело – посмотреть в интернете, а совсем другое – сделать это самим. Во время практических работ ученики могут наблюдать красивые реакции, изменение цветов реактивов, выпадение осадка, выделение газа и т.д. И детям это очень интересно. А еще ребята сами стремятся к тому, чтобы поступить в вуз. На уроках они получают приличный опыт и знания для того, чтобы успешно сдать ВНО. Вот как раз сегодня я отвела свой класс на ВНО по химии. И один из учеников мне говорит: «Марина Ивановна, ну что, мне ВНО сдать на 195 или на 200 баллов?». Шутят, конечно.

– Что бы вы пожелали молодым специалистам, которые только начинают преподавать в школе?

– Идти работать в учебное заведение надо только по призванию. Этим нужно жить. И если ты чувствуешь, что профессия учителя – твое призвание, то все будет получаться. Навыки, опыт, знания накапливаются с годами. А вот стремление, желание работать с детьми, общаться с ними – это самое ценное для учителя.

Анна Коваленко