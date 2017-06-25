К вопросу об очень полезном недуге и его небескорыстных защитниках

Тут вот что на днях случилось! Наконец-то официально женился не чужой Запорожью певец Арсен Мирзоян. И ведущий игрок киевского «Динамо» Домагой Вида тоже! У пары Мирзоян-Матвиенко ребенку чуть больше года, сыну Виды и его «Мисс Хорватия 2014 года» — два. Ну и слава Богу! Что поделаешь, если сегодня именно такие росписи-венчания известных людей, уже давно живущих в фактическом браке и воспитывающих детей, в тренде, т.е. в моде.

Бывает и по-­другому. Суперзвезда Голливуда Джордж Клуни, поспоривший на миллион долларов, что никогда не женится, таки проиграл пари в 53 года. Наверное, проникнувшись идеями сразу двух своих фильмов — «Невыносимая жестокость» и «Мне бы в небо», постаревший красавец женился на адвокате с мировым именем (среди ее клиентов и Ю. Тимошенко) Амаль Алламундин. И вот в начале июня у пары родились близнецы…

Также не иначе как после своего же фильма «Нотинг Хилл» наконец­то взялся продолжать род и Хью Грант. Но если его партнерше по фильму Джулии Робертс хватило пары лет, чтобы созреть к браку с совсем не звездным кинооператором и родить ему уже троих детей, то Грант созревал лет десять. После чего в гражданских браках с двумя женщинами родил уже четверых. Сейчас ему 57 лет, а дети — мал мала меньше.

Ну и опять слава Богу! Ведь хорошо, что знатные красавцы пусть к старости, но стали отцами и человеческий род хотя бы на них не поставил точку. А то смотришь — мужественный герой, женский обольститель, а начнешь о нем читать — опять, елы­палы, гей…

И что характерно! В христианской Европе только незначительная часть, и то протестантских церквей не считает гомосексуализм грехом. Но та же англиканская церковь, которая тоже так считает, все же отказалась признавать однополые браки.

Нидерланды + «Газпром» = бедствие

В Европе и мире существует практически общественный консенсус по вопросам однополых браков, что не мешает политикам эти самые браки официально признавать. Заметим, что всякая подобная пошесть начинается почему­то в Нидерландах. В 1976 году именно здесь «однополые браки получили некоторые права». За голландцами потянулись отдельные штаты США и некоторые страны Европы. В 1998 году опять же в Нидерландах принят «закон о зарегистрированных партнерствах». И снова покатило­поехало…

2001 год. В Нидерландах «вступил в силу первый в мире закон об однополых браках». Сейчас таких законов до двадцати по всей планете, еще в нескольких десятках государств, включая Китай и Вьетнам (да­да!), действуют «домашние партнерства», «гражданские партнерства» и все такое прочее.

Да, протесты против подобного «тренда» ни в Европе, ни в Америке во внимание не берутся. Как и мнение мировых религий…

Тут еще два слова о Нидерландах. В российских СМИ упомянутая страна — символ «гей­Европы». Что не мешает одной из дочерей Путина, как утверждают, пребывать с мужем и детьми на ПМЖ именно здесь. Кроме того, Нидерланды — главный форпост «Газпрома» в его борьбе против Украины. Напомним, что все кампании по бойкоту ЕВРО­2012 начинались в проплаченных «Газпромом» голландских СМИ. А ведь и «хунты» тогда еще не было….

Следующий этап голландской драмы случился летом 2014 года. Это когда российский «Бук» сбил малайзийский «Боинг» рейсом из Голландии. (Именно его, как утверждает А. Илларионов — экс­советник Путина, выбрали из десятков рейсов в воздушном коридоре над Донбассом). Так вот, если бы в самолете не оказалось девяти британских подданных и за дело не взялись бы англичане, Путин вместе с Голландией так бы все обделал, что мы уже давно были бы во всем виноваты и заплатили бы всем компенсации. Как по неизвестно кем сбитому в 2001 году «Ту­154», летевшему рейсом из Тель­Авива в Новосибирск…

Да, если кто помнит, наш «безвиз» 11 июня максимально затягивала, конечно же, Голландия, которая по этому поводу провела проплаченный тем же «Газпромом» референдум и поначалу Украине отказала.

Да, а «гей­европство» — это не способ ли КГБ­ФСБ России угробить своих экономических и военных партнеров­соперников в мире без единого выстрела? Понятно, что это очень смелое предположение, но кто его знает ­ раз в году, как известно, и самоварная труба стреляет…

Кому выгодно?

Тем временем, тоже раз в году в Киеве проходит гей­парад. В воскресенье, 18­го, он тоже состоялся. При избитых двух полицейских, двух типа «геях» и пяти задержанных их обидчиках. Фух! Где­то по этому поводу вздохнули с облегчением ­ будет о чем в телевизоре целый вечер говорить…

А ведь охрана этого «марша равенства» несравнима даже с той, за спинами которой прячется лично Порошенко П.А.! Правда, к примеру, в Одессе его от возлюбленного народа отделили еще и трехметровой стальной решеткой, но ЛГБТ­активистов оградили от внешнего мира несколькими рядами затянутых в доспехи «космонавтов» Авакова. Видеть подобное приходилось лишь на рассекреченных (впервые с 1953 года) фото посольства США в Москве. С похорон Сталина… Там на пустынной улице Москвы (где давка из фильма Е. Евтушенко?) за строем в четыре ряда солдат вожди СССР тащили гроб убитого ими же тирана.

А вот накануне «марша равенства» в Киеве появилась куча билбордов, на которых командир батальона ОУН Николай Коханивский типа обнимается с гей­активистом. Понятно, что провокация была сразу же замечена и ложь опровергнута. Но сколько стоит ОДИН билборд в Запорожье? А в Киеве, к тому же, по всему городу? И, кажется, без «органов» подобное дело не появилось бы, ибо отследить заказчика по платежкам ­ минутное дело.

Но ВЕДУЩИЕ типа украинские Интернет­ресурсы тем временем разгоняли новость, будто какие­то хакеры взломали сайт ЛГБТ­сообщества (т.е. лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров). И хотя известно, что все хакеры работают в ФСБ­ЦРУ­МОССАДе, крайними назвали «националистов».

Правда, в сети Интернет начались активные дебаты, кто за этим всем стоит? Понятно, что в первую очередь ­ Путин. Последнего судьба геев и лесбиянок в Украине никак не интересует, но вот массовый психоз вокруг гей­парада и телевизионная картинка ­ это годится! Первое нужно для обострения и так накаленной ситуации в Украине, а второе ­ для внутреннего и внешнего потребления. В России телекартинка с геями в Украине пригодится для оправдания убийств на Донбассе («Все эти «хохлы» такие!»), а для Европы, что мы пока, видишь ли, не доросли до ее «гей­уровня»…

Хотя не Путиным единым! Украинским властям распри на ровном месте тоже выгодны! Пусть дерутся с геями, а мы тем временем и квартплату поднимем, и цену на газ.

Впрочем, слово Юрию Касьянову ­ известному волонтеру, которого мы уже неоднократно цитировали: «Завтра и националисты, и монархисты, и коммунисты, и медведчукисты пойдут мочить гомосексуалистов. Пойдут защищать семейные ценности от греха. Ведь именно содомиты виноваты в том, что в стране мизерные зарплаты, что неподъёмные цены на жильё, что не хватает детских садиков, хороших школ, кружков детского творчества, спортивных секций. Это коварные «гейропейцы» своими парадами совращают гетеросексуалов, снижают рождаемость, разрушают традиционные семьи, а не нищета и безысходность, не бездарная экономическая политика, вымывающая последние средства из кошельков обычных граждан… Но почему же вы все ­ и правые, и левые, и демократы, и патриоты, и розовые, и голубые ­ именно сейчас выбираете самую простую, лёгкую, весёлую и тупиковую дорогу, когда в стране и без вас беды, войны, проблем хватает? Стыдно». (Facebook, 17.06.2017 г.).

Не все так просто

И тут же в том же Facebook появилась своеобразная «кричалка» от популярных писателей братьев Капрановых: «Геї окремо! Гей­паради — окремо!». Ух ты! Что­то вообще непонятное от «инженеров человеческих душ»?

Да почему же непонятное: вот известный возмутитель украинского спокойствия Дмитрий Корчинский: «Борець за права ЛГБТ, борець за права пролетаріату й борець за права «рускоязичєскіх» відрізняються один від одного лише своїми грантодавцями. Тим, хто б’є цих борців, нема жодного резону копирсатися в тонкощах платіжок»…

Это, заметим, было еще до ГЛАВНОГО лозунга «гей­парада» в Киеве: MAKE LOVE, NOT CIVIL WAR («Займитесь любовью а не гражданской войной»).

Впрочем, а на чем базируются экстремистские призывы Корчинского? Этот завсегдатай ток­шоу на многих каналах считает, что гомосексуалисты нынче ­ это «пролетарии» XXI века. В XIX веке, напомним, жили просто пролетарии, которых взялись защищать коммунисты, большевики, сталинисты, маоисты, полпотовцы… С их десятками миллионов погубленных в революциях, войнах, голодоморах и «партийных чистках» людей. Именно при упомянутых товарищах эксплуатация пролетариата была доведена до абсолюта. Кстати, никто из вождей всех этих «защитников» не имел к пролетариату никакого отношения. И пролетариев они «защищали», пока на волне лжи не захватывали власть.

Не будет ли так и с геями? Которые обычно тихо и без огласки решают свои сексуальные проблемы, да и народу до них нет никакого дела. Но тут вдруг стране и миру ежегодно является целое нашествие «общественных активистов» и вой в проплаченных СМИ. И чье­то (не нашел авторства) едкое замечание: «Защищать на гей­параде геев, не будучи геем ­ это то же самое, что защищать трудящихся, не вылезая из Maserati». Maserati ­ это такая машинка стоимостью до $200 тысяч…

Впрочем, чего мы докопались до «грантоедов», устроившихся «общественными активистами»? Которые доят не только Путина, но и западных спонсоров. И в зависимости от поставленных задач могут частью денег поделиться и с какими­то «чуваками» в черном, дело ­ выглядеть в телевизоре, как «свирепые украинские националисты».

Но Западу­то зачем это кино? Зачем «марш равенства» ЛГБТ в стране бесправных пенсионеров, инвалидов, работающих и безработных? Где давно позади само понятие честных выборов, где главный лозунг судов: «Судиться даром ­ даром судиться», где прокуратура лишь отбивается от жалобщиков словами: «ПолномочЕВ нету». И где Пенсионный фонд продолжает нагло нарушать законы…

Может, не надо гей­парадов, а лучше обеспечить нам «равенство» путем лишения Шенгенской визы полного состава ЦИК, Конституционного суда, Высшего совета юстиции, коллегий Генпрокуратуры и Минюста? А если еще и ввести санкции касательно министров, депутатов, генералов и Ко, у кого завалялось кэша на 100 тыс. долларов и больше? Просто не способных появиться у госслужащих с зарплатой под 1000 долларов в месяц и меньше.

Но нет, у нас оплачиваются гей­парады! Опять же, почему? Тот же Корчинский одной из причин видит то, что отношение Запада к Украине ­ как к новенькому на зоне. Если ее удастся сразу «опустить», то дальше она на десятилетия не будет представлять опасности. Потому ее и «опускают» различными унижениями типа смиренного отношения к «гейству».

В этом, конечно, что­то есть, но причина видится в другом (это мы уже от себя). Европейцы и Путин смотрят по­разному на многие вещи, но уж на Украину ­ совершенно одинаково. Последняя и дальше должна оставаться колониальным государством посреди Европы ­ с нищим и безмолвным населением.

Посему все 26 лет «независимости» мы пребываем в каких­нибудь переговорах. По вступлению в Евросоюз, в НАТО или хотя бы где­то «на порожке постоять». И тут в сговоре и с Ельциным, и с Путиным Европа делает свой бизнес, грабя и нас (под обещание чего­то), и Россию. Гарантируя последней, что Украина ничего не получит — ни членства в ЕС, ни в НАТО. Поэтому раз за разом выдвигаются очередные абсурдные условия, которые ни одна страна мира при наличии самоуважения не приняла бы. У нас же, с одной стороны, почти всегда безответственная власть, а с другой ­ и выбора­то нет: или соглашайся на геев, или Путин тобой закусит.

Вот так мы и дошли от ежегодных гей­парадов, душераздирающих репортажей СМИ, целой толпы омерзительных «грантоедов», ничем им по душевным качествам не уступающих оппонентов, а еще власти, грамотно всем этим богатством пользующейся.

И получается, что у украинцев сегодня все, как в преферансе: «Нет повести печальней в этом мире, чем козыри четыре на четыре»…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ