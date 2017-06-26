В водоемах Запорожской области притаились вибрионы холеры

На наличие холерной бациллы за неделю обследовано 395 жителей региона с дисфункцией кишечного тракта, в том числе больных ОКИ – 308. К счастью, результаты обследования отрицательные.

Однако радоваться не стоит. Холероподобные вибрионы обнаружены и в реках, и в пробах морской воды. Так, по информации пресс-службы «Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины», в городах и районах области на прошлой неделе из окружающей среды отобрано 105 проб, как и в прошлом году.

Холероподобные вибрионы выделены из 16 проб (15,2%), в 2016 году – из 8 проб (7,6%). Значительно больше, чем в прошлом году, количество положительных проб воды пресных водоемов – 10 (25%), 2016 год – 4 (10%). Увеличился удельный вес положительных проб морской воды с 9,1% (2 пробы) в 2016 году до 22,7% (5 проб) в этом году.

Холероподобные вибрионы выделены из 5 проб воды Азовского моря (Бердянск – 4; село Новопетровка Бердянского района – 1), из 3 проб воды реки Днепр в Запорожье, из 6 проб воды реки Молочная в Мелитополе, из 1 пробы воды реки Конка в Пологах, из 1 пробы сточных вод до обработки, отобранной на городских очистных сооружениях в Мелитополе.