В «ДНР» россиян убивают и они кончают жизнь самоубийством

На прошедшей неделе в оккупированном городе Новоазовске Донецкой области были убиты из огнестрельного оружия два офицера российской армии.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, убийства произошли в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты.

«Сотрудниками ФСБ РФ совместно с так называемым МВД ДНР осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных, проводятся обыски помещений военнослужащих полка с целью выявления фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов», – говорится в сообщении украинской разведки.

Как ранее сообщал «Верже», оккупанты проводили проверку 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск), по факту суицида: один из российских офицеров совершил суицид. Он взорвал себя гранатой. В результате этого происшествия ранения получили еще трое российских военнослужащих.