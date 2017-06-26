В Запорожской области дети упали в смотровой колодец: прокуратура требует наказания

Сотрудницу «Днепрорудненской специализированной школы I-III ступеней» в Запорожской области, из-за которой дети упали в смотровой колодец на территории школы и тяжело травмировались, оправдал суд первой инстанции, но прокуратура требует наказания для нее.

Напомним, Васильевский суд оправдал женщину, занимавшуюся хозяйством в учебном заведении. Она оставила открытым колодец, в который упали маленькие дети.

Прокуратура же привлекла Высший суд, куда было направлено прошение о новом рассмотрении дела. В случае его удовлетворения женщине грозит 5 лет тюрьмы.