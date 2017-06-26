В Запорожье команда Буряка пошла «на принцип»

В Запорожье многое делается для обновления общественного транспорта. Сформирован план действий на ближайшие несколько лет. Начата сборка трамваев, проводится их капитальный ремонт. КП «Запорожэлектротранс» планирует закупить в этом году 35 стоместных автобусов. Десять таких автобусов были приобретены в прошлом году.

Однако есть и другие методы работы, направленные на замену городских маршруток автобусами большой и средней вместимости. Это работа при подготовке и проведении новых конкурсов на обслуживание автобусных маршрутов общего пользования.

Как заявила пресс-служба мэрии Запорожья, городской властью принято принципиальное решение, что при проведении новых конкурсов на обслуживание основных маршрутов общественного транспорта одним из требований к перевозчикам является отказ от маршруток класса В. Это «Фольксвагены» и «Мерседесы-спринтер», вызывающие больше всего нареканий горожан. Первые результаты уже есть.

По информации начальника управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Александр Власюк, с 22 июня на автобусных маршрутах №36 «Хлебозавод — Диагональная» и №96 «Запорожсталь — Никопольский поворот» начал работать новый перевозчик.

«Вместо «Спринтеров», «Фольксвагенов» эти маршруты теперь обслуживают автобусы «Богдан». Уже сейчас можно сказать, что пассажиры довольны произошедшими изменениями», — отметил Александр Власюк.