В Запорожье отпраздновали Международный день йоги (ФОТО)

21 июня в мире отмечали Международный день йоги. Запорожцы также решили приобщились к празднику. 24 июня, в центральном парке культуры и отдыха «Дубовая роща» прошел фестиваль под названием «День йоги». С самого утра и до вечера все желающие могли принять участие в различных локациях.

― Три года назад в Украине мы начали праздновать международный день йоги. В 2016 году прошел довольно масштабный фестиваль во Львове. В 2017 году было принято решение провести его в Запорожье. Есть много направлений в данной культуре, мы непосредственно сегодня представляем хатхи-йогу. Это одна из самых высоких ступеней, которая помогает найти человеку внутреннее удовлетворение и счастье. Также действовать в соответствии с естественными потребностями человека. Сам я начал заниматься практикой йоги с 2012 года. Пою мантры и осуществляю практику музыкальных вибраций, которые очищают сердце от зависти, злобы, агрессии и других не благоприятных качеств. К сожалению, сейчас люди погружены в негативные эмоции и как от этого избавится, практически никто не знает. Я получил эти знания и стараюсь их передать другим, – рассказал организатор фестиваля Максим Писарев.

В программе фестиваля прошли различные мастер-классы, совместные занятия йогой и медитация, чтение мантр под гитару. Также все желающие моги попробовать различные блюда вегетарианской кухни.

― Сегодня мы делали халву из разных семечек, добавляли мед, кероб (заменитель какао). Хочу сказать, что кероб не возбуждает нервную систему и его можно употреблять абсолютно всем. Также мафины с цедрой апельсина, пирог с фруктами и много других блюд. Натуральные чаи и полюбившиеся многим – мохито. Лично я на вегетарианской диете уже около 12 лет. Если решили перейти на вегетарианство, то не нужно быть фанатичными. Питаться необходимо сбалансировано, в рационе должны быть фрукты, овощи, орехи, различные злаки и бобовые. Главный вопрос – откуда получать белок? В большом количестве он содержится в зелени, соевых продуктах и в бобовых, а также и в молочных продуктах. Вегетарианская диета позволяет питаться разнообразно, это целый мир различных блюд. Важно прислушиваться к своему внутреннему состоянию и желаниям, – прокомментировала повар вегетарианской кухни Юлия Блинова.

По завершению фестиваля всех ожидало чаепитие со сладостями. Стоит отметить, что во время мероприятия все желающие имели возможность получить консультацию как по вопросам философии этой психопрактики, так и по собственному духовному и физическому развитию, согласно индийских методик.

Анастасия Кандыбей, фото автора