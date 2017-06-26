Два сотрудника ГУ Нацполиции в Запорожской области показали себя во всей красе, когда вместо работы по изобличению циничного правонарушения пытаются давить на сознательного горожанина, вызвавшего их на место ЧП.
В Запорожье полицейские «крышуют» пункт незаконной продажи водки на разлив? (ВИДЕО)
Два сотрудника ГУ Нацполиции в Запорожской области показали себя во всей красе, когда вместо работы по изобличению циничного правонарушения пытаются давить на сознательного горожанина, вызвавшего их на место ЧП.