Домой Новости В Запорожье полицейские «крышуют» пункт незаконной продажи водки на разлив? (ВИДЕО)

В Запорожье полицейские «крышуют» пункт незаконной продажи водки на разлив? (ВИДЕО)

От
Valeriy
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Два сотрудника ГУ Нацполиции в Запорожской области показали себя во всей красе, когда вместо работы по изобличению циничного правонарушения пытаются давить на сознательного горожанина, вызвавшего их на место ЧП.

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