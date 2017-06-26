Запорожские медики откачали школьницу, ушедшую под воду Азовского моря

Чуть было не окончился гибелью отдых на Азовском море для 16-летней школьницы, попавшей в водоворот при купании.

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, на пляже в Бердянске случилось ЧП: девушка, купаясь в море, угодила в водоворот, утащивший ее на глубину. Кто-то из курортников вытащил пострадавшую, находившуюся без сознания, из воды. Подоспели медики реанимационной бригады, которые сумели привести в чувство девушку. Ее госпитализировали в больницу.