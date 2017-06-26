Как живут в Запорожье дети-аутисты

Настоящим открытием в одном из популярных украинских телевизионных талант-шоу стала девочка из Запорожья Александра Богданова с диагнозом «аутизм». Судей конкурса она поразила своей виртуозной игрой на виолончели. Из-за диагноза родные не верили в возможности Александры, но несмотря ни на что девушка доказала многим, что она действительно одаренный подросток.

По информации администрации КУ «Специальное территориальное медицинское объединение «Психиатрия» Запорожского областного совета, по состоянию на январь 2017 года под наблюдением врача­психиатра с диагнозом «детский аутизм» в Запорожской области находилось 415 детей. В свою очередь, в самом областном центре – 221 ребенок.

Стоит отметить, что общепринятой концепции происхождения детского аутизма не существует. Чаще всего причиной аутизма специалисты называют генетический фактор. Также его возникновение нередко объясняют влиянием экологии, психоэмоциональным состоянием матери во время беременности и т.д.

Симптомы аутизма, или когда пора начинать бить тревогу?

Родителям стоит обратить особое внимание на имеющиеся у ребенка проблемы с социализацией. То есть если малыш жесток со своими родными, совершенно не замечает, когда его мама и папа уходят и приходят с работы, всячески сопротивляется, когда взрослые держат его на руках, обнимают или целуют и т.д.

Также стоит насторожиться, если у ребенка возникают коммуникативные проблемы. Дети, страдающие аутизмом, часто не замечают окружающую их обстановку и затрудняются установить визуальный контакт. В силу этого может показаться, что у них отсутствует интерес к общению. Когда дети в чем­либо нуждаются, они часто прибегают к «ведению руки»: ребенок кладет руку родителя на нужный ему предмет и таким образом использует взрослого как инструмент для получения желаемого. Обычно же дети сообщают о своих потребностях вербально (при помощи слов) или показывают на предметы.

Одним из настораживающих факторов является повторяющееся поведение. Например, махание руками, вращение вокруг себя, выстраивание в ряд своих игрушек. Дети ловят кусочки волокон в лучах солнечного света, навязчиво включают и выключают свет. Часто едят несъедобные предметы, одежду и прочие вещи.

У детей, страдающих аутизмом, могут быть нарушения моторики. У некоторых возможно проявление необычных навыков в одной области, но их абсолютное отсутствие в другой. Например, плохая координация, ходьба на цыпочках.

Ребенок с аутизмом может быть очень чувствителен к различным звукам, шуму, текстуре предметов, а также к новым впечатлениям и незнакомой обстановке. Чем больше таких воздействий, тем выше вероятность того, что ребенок начнет себя плохо вести.

Довольно опасны признаки самоповреждения, например, когда дети кусают себя, не выказывая при этом явных признаков боли. Расцарапывают кожу или выдергивают пучки волос.

Чем раньше начать реабилитацию, тем успешнее будут результаты в развитии ребенка. К сожалению, зачастую родители боятся услышать от врача диагноз «аутизм» и затягивают с посещением специалиста, что потом может привести к различным неблагоприятным последствиям. Также лечение детского аутизма и его эффективность в значительной степени зависят от возраста пациента, тяжести нарушений в тех или иных психических сферах, в частности, развития речи, двигательных функций, наличия сопутствующих расстройств.

Особенности обучения «детей дождя»

В Запорожье немало различных центров и общественных организаций по дошкольному обучению и развитию детей с особыми потребностями. Одной из таких является Запорожская областная общественная организация «Флоренс».

О тонкостях обучения детей с особыми потребностями журналисту «Верже» рассказала руководитель программы «Кенгуру» Александра Ивашко.

– Данная программа работает с 2008 года, она была создана в сотрудничестве с немецкими специалистами и непосредственно Дитером Дамерингом. Он является руководителем интегрированного детского сада, на основе его опыта в Запорожье была создана программа «Кенгуру». У нас занимаются дети в возрасте от одного года до семи лет. Всего в группе 15 детей и четыре воспитателя, – отметила Александра Ивашко.

Также специалист добавила, что у них несколько направлений в работе, но самое главное – психологическое, психическое и физическое развитие ребенка и его социализация в обществе. Помимо этого, центр осуществляет поездки на Детскую железную дорогу и в супермаркеты города. Это делается для того, чтобы ребята привыкали к большому пространству и к большому количеству людей. Плюс дети учатся вести себя в общественных местах и избавляться от своих страхов.

– Многие родители никуда не водят своих детей, это связано с тем, что часто мамы и папы испытывают чувство стыда за поведение своего чада. Также боятся того, как окружающие будут реагировать на ребенка. Вывозить малыша в людное место, в котором он никогда до этого не был, довольно сложно как для самих детей, так и для сотрудников центра. Окружающие люди должны видеть, что есть другие дети. Не нужно этого бояться и осуждать родителей за попытку социализировать детей. Необходимо, наоборот, чем­то помочь или просто поддержать семью. Нужно воспитывать наше общество, – отметила директор благотворительной организации Людмила Романенко.

Специалисты подчеркивают: не стоит забывать и о том, что процент участия родителей в обучении и развитии своих детей должен быть высоким. В первую очередь своим ребенком должны заниматься родители и думать о его будущем. В любой методике, работе и программе есть навыки, которые отрабатываются в центрах, и если их не закреплять дома, то результата не будет. В этом вопросе должна быть система. А если она отсутствует, дети будут медленнее развиваться. К примеру, если малыш не умеет держать ложку, в центре его этому научат. Но если, к примеру, ребенок заболеет, а родители во время больничного не будут с ним разрабатывать приобретенные навыки дома, то когда малыш вернется к обучению, он снова не сможет ее держать. Специалистам потом приходится наверстывать упущенное. Режим дня и система в работе с ребенком – два основополагающих фактора при реабилитации.

После того как ребенок достиг 6­7 лет, у многих родителей возникает вопрос: куда же дальше отдать его обучаться? В этом плане ситуация не такая утешительная, как с центрами развития дошкольного возраста. К примеру, дальнейшим обучением детей с аутизмом занимаются только Вальдорфская школа или общеобразовательные учебные заведения с инклюзивными классами.

– После того как ребенок отучился 6 или 7 лет в специализированных центрах, у него очень мало возможностей пойти куда­то учиться дальше. Самая главная задача – не научить ребенка, а дать ему возможность социализироваться. Также важно дать какую­то профессию, которая будет ему по плечу. Для детей с аутизмом подойдет ручная работа, они будут иметь возможность зарабатывать и находиться при этом в социуме, – отметила Людмила Романенко.

Терапия для родителей

Родителям ребенка с особыми потребностями также необходима помощь специалиста, который поможет не закрыться в себе и перебороть возникшие страхи. Основная проблема в том, что мамы и папы не могут должным образом принять диагноз ребенка и часто стесняются своих детей. В связи с этим начинают их прятать от окружающих. Родителей необходимо готовить к тому, что привычная жизнь в семье изменится. Также им важно знать, что ты не один на один с этой проблемой, есть и другие семьи с такими же проблемами. В Запорожье существует группа для родителей «Аутизм. Свідоме батьківство», где каждый желающий может принять участие во встречах.

Личным опытом делится мама ребенка с аутизмом Наталья Острогляд. Она рекомендует «отрывать ребенка» и на некоторое время оставлять его под присмотром других, при этом не вмешиваясь в процесс. По ее словам, это идет на пользу и малышу, и родителям.

Люди с аутизмом точно так же могут учиться, работать, дружить, любить и жить полноценной жизнью, как и все остальные. Проблема одна – непонимание общества. До сих пор на детей с аутизмом оглядываются в транспорте, уводят других детей из песочниц, сторонятся и удивляются. Подросткам и взрослым аутистам нередко отказывают в праве на образование и работу. Все это происходит из­за неготовности и непонимания общества.

Аутизм – не болезнь, это ­ альтернативное развитие нервной системы. Оно не делает людей неполноценными, как не делают людей ущербными цвет кожи, пол, возраст или вера.

Анастасия Кандыбей