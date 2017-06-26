После 4-дневной комы в запорожской больницы скончался 5-летний малыш

Трагедия произошла в семье запорожского бойца ВСУ — скончался его пятилетний ребенок.

На прошлой неделе в одном из сел Великобелозерского района Запорожской области во дворе 5-летний мальчик упал на стеклянную банку, которая треснула. Стекло глубоко порезала ребенка.

Мать малыша доставила его в райбольницу, но местный хирург запросил помощи хирурга из Запорожья. Увы, и прибывший врач не смог в условиях районной больницы оказать полный спект услуг.

Ребенка госпитализировали в больницу Энергодара, но малыш, впав в кому, скончался через несколько дней. По факту гибели ребенка полиция начала расследование по ч.2 ст. 115 УК «Умышленное убийство».

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, некоторые СМИ распространили недостоверную информацию. Дескать, машина «скорой» ехала на вызов 5 часов и из-за этого якобы малыша не сумели спасти. На самом деле служба «скорой помощи» в этом деле не вызывалась — родственники сами доставляли раненного малыша на своем транспорте в больницы.