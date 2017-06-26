Пять запорожанок получили увечья в маршрутке, таранившей грузовик (ФОТО)

Новое происшествие с запорожской маршруткой — на этот раз в Бердянске.

Утром на ул. 12 декабря водитель маршрутного такси («Газель») не выдержав дистанции врезался в грузовик.

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, в результате столкновения двух автомобилей в «Газеле» пострадали 5 представительниц слабого пола: самой младшей 14 лет, старшей 69 лет.

К счастью, люди не получили тяжких травм. Их состояние удовлетворительное, но они все же были доставлены в больницу. У всех ушибы разных частей тела, у двух — рванные раны конечностей.