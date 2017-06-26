Суд в Запорожье стал на сторону извращенца, насиловавшего 7-летнюю падчерицу?

Жила-была в Запорожье обычная семья, коих в городе тысячи: папа, мама и две дочки. Вернее, старшая дочь у Снежаны (все имена изменены) была от первого брака, но девятилетняя Саша до недавних пор называла 43-летнего Ивана именно папой.

Иван работал водителем на одной из частных фирм Запорожья. Снежана, родив несколько лет назад вторую дочь, в декрете не засиживалась, а через год вышла на работу — денег не хватало. Словом, обычная семья.

Но это только так казалось соседям и знакомым семьи Ивана и Снежаны. Еще три года назад, в августе 2014 года, Иван изнасиловал неродную дочь. Саша даже ничего не поняла, что произошло. Ну, сказал папа делать так-то и так. Он же папа, он плохого не сделает. Иван во вкус и продолжал глумиться над первоклассницей, которая ничего не рассказывала маме, поскольку об этом попросил папа. Но в один из дней еще того 2014 года Снежана неожиданно застигла Ивана за мерзким злодеянием. Опешившая женщина даже выгнала из дома Ивана, но в полицию заявлять не стала. Почему? Скажем, честно, не знаем.

А через пару недель Иван, стоя на коленях и держа букет в руке, просил прощения у жены, убеждая, что его черт попутал и больше такого не повторится. Снежана поверила и простила. Больше двух лет вроде бы было все нормально. И вдруг вскрылась страшная правда — все это время Иван продолжал насиловать маленькую девочку, которая не жаловалась маме на то, что происходит в то время, пока ее нет дома. При том, что насильник совершал свои действия раз-два в неделю! На протяжении более двух лет!

Толчком к тому, что Саша все рассказала маме стала неудовлетворенность Ивана однообразным сексом. Негодяй попытался разнообразить секс с ребенком. Испуганная девочка пожаловалась маме на «папу».

Словом, в марте этого года ошарашенная Снежана, посоветовавшись со знакомым психологом, обратилась с заявлением в полицию. Понятно, что Иван начал выгораживать себя. Дескать, что вы околесицу, господа-полицейские, несете. Я порядочный семьянин и гражданин, а вы бабе поверили. Она же со свету меня сжить хочет, поскольку, видать, разлюбила. Вот и придумала этот кошмар, чтобы сгинул я в тюрьме. И ребенку, мол, тоже не верьте — не родная она мне, а потому опорочит имя мое честное — глазом не моргнет. Дескать, все будет говорить, что ей мать прикажет.

Не поверили полицейские, начав производство по ч.3 статьи 153 УК «Насильственное удовлетворение половой страсти извращенным способом в отношении малолетнего лица». Суд избрал Ивану меру пресечения в виде заключения под стражей, но с возможностью внесения залога в сумме 320 (это важно!) тысяч гривен.

Не будем читателя утомлять терминами юриспруденции и экспертной практики. Скажем, что, невзирая на отказ Ивана от сотрудничества со следствием и непризнание вины, следователь полиции собрал необходимую доказательную базу и дело в июне передали в суд. Вроде бы вот уже справедливость должно восторжествовать, а негодяй понесет заслуженное наказание (кстати, педофилу грозит серьезное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет). Но нет. Коллегия судей, состоящая из трех мужчин, Ленинского райсуда Запорожья вернуло государственному обвинителю материалы производства по надуманной причине. Дескать, в обвинении не расписаны все эпизоды насилий в отношении ребенка: дата, время, обстановка, способ, механизм и т. д. Мол, доработайте, товарищ прокурор, опишите все эпизоды.

Напомним, насилие продолжалось около двух с половиной лет с периодичностью два раза в неделю. Это что теперь, несчастную девочку по новому кругу опрашивать и заставлять ее вспоминать сотни случаев насилия: как, где, когда?

«Можно расценивать такое решение суда как блокирование рассмотрения материалов уголовного производства по существу, — сообщил «Верже» заместитель руководителя Запорожской местной прокуратуры №3 Максим Кацюба. — Мы обжаловали это решение в апелляционном суде. Надеемся, что суд второй инстанции удовлетворит нашу жалобу».

Валерий Бутенко