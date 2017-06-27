В больницу Запорожья доставили изрезанного стеклом человека

Допившись до чертиков, 53-летний мужчина начал резать себя ножом и стеклом от разбитой бутылки. Неадеквата успокоили, а врачи «скорой» сделали все возможное, чтобы спасти самоубийцу.

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, жителя села Малоекатериновки Запорожского района доставили в 5-ю горбальницу в тяжелом состоянии — геморагический шок 1 степени. По предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес себе ранения шеи, трахеи, запястий и локтевых изгибов ножом и стеклом.