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В Запорожье появится новая остановка транспорта

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Valeriy
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По обращению руководства «Городского дворца детского и юношеского творчества» в городе оборудуют остановку общественного транспорта «Дворец творчества».

Такое решение приняли члены исполкома Запорожского горсовета во время своего недавнего заседания.

Появится она при выезде с эстакады «ДнепроГЭС» в направление пл. Запорожской.
Ранее мальчишкам и девчонка приходилось выходить на остановке «пл. Запорожская» и идти к «Дворцу творчества» через парк «Металлургов» и ул. Б. Хмельницкого. Ожидается, что новая остановка поможет сократить путь детей, следующих с Правого берега во «Дворец творчества». Стоит отметить, ранее на этом месте уже была остановка общественного транспорта, но ее убрали несколько лет назад.

Яна Петрова

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