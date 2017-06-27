В Запорожье появится новая остановка транспорта

По обращению руководства «Городского дворца детского и юношеского творчества» в городе оборудуют остановку общественного транспорта «Дворец творчества».

Такое решение приняли члены исполкома Запорожского горсовета во время своего недавнего заседания.

Появится она при выезде с эстакады «ДнепроГЭС» в направление пл. Запорожской.

Ранее мальчишкам и девчонка приходилось выходить на остановке «пл. Запорожская» и идти к «Дворцу творчества» через парк «Металлургов» и ул. Б. Хмельницкого. Ожидается, что новая остановка поможет сократить путь детей, следующих с Правого берега во «Дворец творчества». Стоит отметить, ранее на этом месте уже была остановка общественного транспорта, но ее убрали несколько лет назад.

Яна Петрова