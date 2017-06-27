В Запорожье утвердили автобусный маршрут, который свяжет отдаленный микрорайон с вокзалом

Во время исполкома в Запорожье утвердили маршрут общественного транспорта №24 «Вокзал Запорожье-II — ул. Богдана Завады» (бывш. ул. Микояна).

Стоимость проезда в автобусе составит 4 гривны. Напомним, в течение трех месяцев данный автобусный маршрут работал в тестовом режиме. После обследования пассажиропотока маршрут утвердили.

Стоит отметить, что до конца июля на данном маршруте будет курсировать временный перевозчик. Конкурс на маршрут № 24 стартует 29 июня. Через месяц будет определена фирма, которая постоянно будет обслуживать маршрут.

Кроме того, на заседании, члены исполкома утвердили стоимость проезда в маршрутке №33, которая курсирует по маршруту «ул. М. Ласточкина — Вокзал Запорожье II». Стоимость проезда следующая: в обычном режиме — 3 гривны, в режиме маршрутного такси — 4 гривны. Также члены исполкома утвердили стоимость проезда и на маршруте №18 «Бородинский мкрн — 4-й Южный мкрн». Стоимость проезда составит 3 гривны. Правда эта цена временная, с 1 октября она будет пересмотрена.

Яна Петрова