В Запорожье учреждения и предприятия подвергаются массированной кибератаке

Украинские частные и государственные компании подверглись массированной хакерской атаке.

Как сообщают отечественные СМИ, хакеры атакуют энергосистему, банки и почтовые операторы.

В центральных офисах компаний Укрэнерго и ДТЭК компьютеры поражены неизвестным вирусом и вышли из строя, передает 112 Украина.

«100% компьютеров поражены и не работают с 11:40 сегодня», — сообщили в Укрэнерго.

О хакерской атаке на Киевэнерго сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности», — сказали в компании.

Ранее сегодня о проблемах в работе финучреждений сообщил Нацбанк.

Атака также затронула системы крупнейших почтовых операторов, пишет ЛІГА.net. В пресс-службе Новой Почты изданию подтвердили факт кибератаки. Не работает сайт компании.

IT-компании и IT-специалисты работают над устранением последствий атака в экстренном режиме.

«У нас все админы с 4 утра на ногах. Такого в истории еще не было. Тысячи компаний подверглись атаке. Платежи в банках с утра заморожены», — говорит один из представителей IT-рынка.

По информации специалистов, вирус называется DOS/Petya.A.

«По всей стране атака, не только финсектор. Разбираемся. Попытка применить это вредоносное ПО уже была», — сообщил СEO CyS Centrum LLC (частный центр анализа и противодействия киберурозам) Николай Коваль.

В пресс-службе Нацполиции Запорожской области «Верже» подтвердили, что в нашем регионе также хакерской атаке подверглись предприятия и учреждения.