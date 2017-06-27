В Запорожье 90-летняя бабушка чуть не погибла в туалете

В Запорожье с 90-летней женщиной произошел несчастный случай. Как рассказали в спецслужбе «Кобра», пожилая женщина застряла в туалете, вырвав трубку из бачка унитаза. Таким образом, бабушка провела в собственной уборной около трех часов, очевидно, потеряв сознание, не имея возможности подняться, пока ее не нашли спасатели.

Сотрудники «Кобры» отправились по вызову от сотрудника соцслужбы, курирующей пожилую женщину, проживающую в многоэтажке на бульваре Строителей на пятом этаже. Социальный работник не смогла достучаться до своей подопечной и, почувствовав неладное, вызвала спасателей.

Последние вскрыли замок квартиры и обнаружили пожилую женщину без сознания в туалете с фекалиями. Женщина была жива, ее госпитализировали.