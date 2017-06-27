В необычных школах Запорожья подорожает обучения

Стоимость родительской платы обучения в школах эстетического воспитания на 2017-2018 учебный год возрастет в среднем на 10–25 гривен. Такое решение приняли на исполкоме горсовета.

При этом размер оплаты в Запорожье останется одним из наиболее низких в Украине. Например, в Днепре и Харькове оплата колеблется от 145 до 350 гривен в месяц по разным специальностям.

По словам начальника управления культуры Запорожского городского совета Ирины Черныш, стоимость обучения зависит от престижности и востребованности. То есть, наиболее популярные кружки будут стоить дороже.

К примеру, отделение сольного пения и театральное отделение обойдется мамам и папам в 220 гривен, а обучение игры на сольных инструментах в 105 гривен.

Стоит отметить, что оплата родителей компенсирует лишь часть расходов на обеспечение обучения детей, остальные средства выделяются из бюджета. Деньги, оплачиваемые родителями, направляются, прежде всего, на укрепление материально-технической базы указанных учебных заведений.

Кроме того, на заседании установили дополнительные льготы по оплате для некоторых категорий населения. Так, в областном центре сохранятся все льготы, ранее действующие на оплату обучения в школах эстетического воспитания. Помимо этого, дополнительно в следующем учебном году от оплаты будут освобождены дети участников АТО, ставших инвалидами І, ІІ группы, погибших при выполнении воинских обязанностей. На 50 процентов будет уменьшена оплата детям из семей вынужденных переселенцев, детям одиноких матерей и так далее.

Яна Петрова