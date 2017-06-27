Домой Новости Жительница Запорожья стала жертвой цыганского гипноза из-за «проклятья»

Жительница Запорожья стала жертвой цыганского гипноза из-за «проклятья»

От
Valeriy
-
467
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

За помощью в полицию обратилась дама: её пожилую мать на улице охмурили цыганки, сообщив, что на внука наложено проклятье и нужны золотые украшения и денежные купюры.

Попавшая под чары аферисток в цветастых юбках пенсионерка вынесла требуемое, а когда пришла в себя, то цыганок и след простыл. Ущерб от «снятия порчи» составил около 22 тысяч гривен.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here