Жителям Запорожского региона работодатели не отдают почти 48 миллионов гривен

Невзирая на то, что в мае немного сократилась задолженность по зарплате (470 тысяч гривен), общая сумма задолженности в Запорожской области составляет 47,8 миллиона гривен.

Как сообщил заместитель главы Запорожской облгосадминистрации Эдуард Гугнин, долги перед работниками экономически активных предприятий за май 2017 года увеличились на 1,6 млн. грн. или на 5,1% и по состоянию на 1 июня составили 32,9 млн. грн.

Долги предприятий госсектора составляют 27,7 миллиона гривен, что составляет 57,8% от общей суммы задолженности.

На предприятия частной формы собственности приходится 17,7 млн. грн. или 37 %, предприятиях коммунальной собственности – 2,5 млн. грн. или 5,2 % от общей суммы долгов.

Задолженность предприятий коммунальной формы собственности за май по сравнению с апрелем 2017 года выросла на 349,3 тыс. грн. (на 16 %). Из общей суммы 80 % (2 млн. грн.) приходится на долги структурных подразделений КП «Облводоканал».