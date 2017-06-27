Запорожье простилось со священником, которого пытались вылечить «всем миром»

В Запорожье скончался клирик Запорожской епархии, священник Свято-Андреевского кафедрального собора, протоиерей Александр Рось, передает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Напомним, ранее сообщалось о сборе помощи на лечение священника. В последнее время он находился в критическом состоянии в 6-й городской больнице.

Отпевание состоится 27 июня в Свято-Андреевском кафедральном соборе (пр-т Моторостроителей, 50). Начало Заупокойной Божественной Литургии в 7:30.

Редакция «Верже» выражает свои соболезнования.