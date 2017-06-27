И снова к вопросу «пресловутого» Гужвы и «агента» Савченко

С чувством глубокого прискорбия вынуждены сообщить, что наш предыдущий материал в блоге не нашел должного отклика. Проще говоря, многие его проигнорировали. Возможно читатели возмутились нашим скептическим отношением к неслыханному успеху украинской дипломатии (читай: Порошенко П.А.) на американском направлении, а, возможно, многих возмутило уже наше возмущение произволом властей касательно Игоря Гужвы и его «Страны.ua»?

Мы не меняем своего отношения к событию и сейчас. Даже после выхода редактора «Страны.ua» на свободу. Да, Гужва не подарок, но если он сепаратист и агент Кремля — «приз в студию»!. Т.е. возбуждение уголовного дела, доказательства в суде, справедливый приговор и годы тюрьмы в Софиевской колонии №55. Если все иначе: а именно разгон в сети Интернет тезиса: «Ах уж этот Гужва!», то тут есть другой выход. Зачем нам вообще дорогостоящие суды и прокуратуры, достаточно Авакова, и Луценко — кристально чистых, как известно, людей под стать «железному Феликсу», плюс пару тысяч чуваков в кожанках и с маузерами в руках. Которые по первому зову упомянутых перебьют всю «контру»…

Понятно, что все ликующие по поводу повязанного Гужвы твердо уверены, что они-то в застенки нью-ЧК не попадут. Впрочем граждане Российской империи, к которым 100 лет назад ненароком нагрянула революция, тоже поначалу так считали…

Но самым мерзким в упомянутой ситуации оказалось то, что кроме задуренного «зомбоящиком» плебса, с пеной у рта ликуют и люди образованные, интеллигентные и патриотически настроенные. Показывая нам всем, что «чтение советских газет до обеда» пагубно влияет на мозговую деятельность. Ведь получается, что наше отличие от путинской «ваты» только в полученном целеуказании! Там велено ненавидеть «бандеровцев», а у нас — «агентов Кремля». При этом — кого сегодня назначат «агентом» — «Айдар», Гужву, Тимошенко или всю фракцию «Самопомощи», вам не скажет даже Порошенко П.А..

Да, в ходе дебатов в Facebook пришлось покопаться в недрах Интернета и найти заглавную страницу «Литературной газеты» от 26.01.1937 г.. Это самое начало «Великого» сталинского террора. И ответ на вопрос: с кем вы мастера пера? Да понятно, что с теми, кто расстреливают. И весь цвет тогдашней советской литературы — к тому времени не посаженный и не расстрелянный — взялся воспевать расстрелы и требовать стрелять еще больше.

Начал разбираться, кого уже их них расстреляли? Только Исаака Бабеля. Ну еще и первого редактора «Литературки» Семена Канатчикова. А главный «закаперщик» писательского «одобрямса» на страницах газеты, т.е. действующий в тот момент ее редактор, он-то как? Читем «Циклопедию»:

«Лев Матвеевич Субоцкий (1900-1959)… В 1935 году, одновременно с работой в органах военной прокуратуры, возглавил отдел литературы и искусства в газете «Правда». Уже через несколько месяцев его повысили и назначили редактором «Литературной газеты».

В 1935−1937 годах — помощник Главного военного прокурора РККА по пограничной и внутренней охране НКВД СССР, начальник 4-го отдела Главной военной прокуратуры по войскам НКВД и погранохраны. Неустанно изобличал врагов народа, контрреволюционеров и вредителей; с его подачи врагами были объявлены поэты Семён Кирсанов, Борис Пастернак и Дмитрий Петров¬ский. 26 сентября 1937 года арестован.

В 1939 году Субоцкий сидел в сталинских концлагерях. В марте 1940 года освобождён из заключения».

Т.е. «прогиб» 26 января ему не зачтен…

Тут снова вернемся к Гужве, и заметим, что таскают его не за вымогательство с партийцев Ляшка денег (дело Гужвы стало скорее ударом именно по лидеру радикалов), а за публикацию «пленок Онищенко». Которых для любой страны с демократией хотя бы средней руки хватило для отставки тамошнего Петра Алексеевича. У нас же за все ответил Гужва…

Хотя все знали, что его было кому защитить, но все равно казначейство, прокуроры, «вертухаи» и Ко демонстративно над ним издевались. Как бы намекая всем остальным, что их ожидает. К тому же у Гужвы нашлись 544 тысячи залога. А у многих ли из нас сейчас в доме найдутся 544 не тысячи, а 544 гривны?

Тем не менее, восторженные массы не нарадуются. Да, чтобы публика не расслаблялась, ей подбрасывают новые сюжеты: в Винницкой области какой-то местный дебил облил М. Саакашвили зеленкой. За 200 гривен… За сколько люди в камуфляже пытались закидать Надежду Савченко в Николаеве яйцами, история умалчивает. Но тут оказалось, что в Украине «ваты» никак не меньше путинских 86% . В отзывах на публикации, в соцсетях уровень ненависти к народному депутату и Герою, кстати, Украины, просто зашкаливает.

Мы давно о Савченко не писали, наивно полагая, что ее уже политически закатали в асфальт, но куда там — катают и дальше… Поэтому еще раз «Евангелие» о Савченко.

2014 год. Мужественная женщина-авиатор, в отличие от миллионов мужчин, откосивших от войны, идет добровольцем в пехоту. Попадает в плен. Переживает два года путинских застенков. Путин, собиравшийся сделать из Савченко символ украинской трусости и позора, вынуждено сделал ее символом стойкости и героизма. Поняв свою ошибку (да и Петр Алексеевич не забыл ему ее подсказать), Путин держал Савченко в застенках до последнего — тем более, что в Киеве эта барышня была бы совсем лишней (не хватало еще Петру Алексеевичу и Юлии Владимировне какой-то украинской Жанны д’Арк?).

По возращению в Украину ей дали пожить с месячишко спокойно, а затем начали мочить со всех стволов. Целый, похоже, департамент «Минстеця» обязан был денно и нощно поливать ее грязью. «Органы» тем временем рыли на нее компромат. Но ничего не нарыли и самым главным пунктом обвинения стало то, что она — «агент Медведчука».

Если бы в стране был хоть 1% вменяемых людей, то эта страна бы рассмеялась подобным обвинениям в лицо. Вот ныне очень авторитетный народный депутат Виктор Чумак в интервью «Гордону» говорит: «Медведчук не тільки кум Путіна, але ще й друг Порошенка». (17.06.2017 г.). Ему вторят многие другие, утверждающие, что Медведчук сегодня — посол Порошенко в Москве (т.е. самое доверенное лицо) и посол Путина в Киеве. Кроме того он еще и спецпредставитель СБУ по гуманитарных вопросам на Минских переговорах. А это статус, минимум, главы департамента упомянутого ведомства.

Но поди ж ты это объясни сегодня уже не 86, а всем 99 процентам украинцев, сраженных наповал «зомбоящиком»!

В этой связи защищать какого-то Гужву и вправду — самоубийство. А мы его и не защищаем. Мы защищаем и вас, и себя. Ибо Гужва точно не сядет. Он просто тот стартовый пистолет, который может запустить в Украине процессы, не снившиеся Сталину, Ежову и Берии в самых сладких снах.

И уже последнее. Все телодвижения вокруг Игоря Гужвы никак не заинтересовали путинские СМИ, вечно озабоченный российский МИД , посольства США и ЕС в Киеве. Стало быть — все по согласию?

Леонид Романовичев