На запорожском курорте водитель джипа таранил столб и дерево (ФОТО)

В состоянии сильного алкогольного опьянения водитель Mercedes не справился с управлением и, вылетев на обочину дороги, врезался в электрическую опору, дерево и забор.

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, ДТП произошло рано утром 25 июня на Бердянской косе.

От многочисленных тяжелых травм водителя и пассажирку внедорожника не спасли даже подушки безопасности.

С подозрением на перелом черепа в состоянии комы водителя, а также пассажирку с переломом шейного отдела позвоночника и ЧМТ доставили в реанимацию больницы.

фото: ПроБердянск