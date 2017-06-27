Покусились на святое: в Запорожской области украли коляску у паралимпийской чемпионки

В Мелитополе обокрали паралимпийскую чемпионку Татьяну Фролову. У женщины украли средство передвижения — инвалидную коляску, пишет http://mzd.com.ua. Случай произошел прямо во дворе спортсменки: коляску похитили из кладовой под пандусом.

Воров зафиксировала камера возле дома, а также какие-то подозрительные движения во дворе видел сосед. Татьяна Николаевна говорит, что это была ее вторая коляска, подаренная для участия в пекинской олимпиаде в 2008-м году, и этот подарок был ей очень дорог.

Впрочем, по словам спортсменки, средство передвижения, которое похитили воры, весьма специфическое, потому как сделано на заказ — имеет много отличительных знаков, и сбыть ворованное преступникам будет трудно.

Спортсменка шокирована тем, что кто-то мог посягнуть на имущество инвалида.