Центральный проспект Запорожья – не для массовых шествий

В Запорожском городском совете состоялось очередное заседание исполнительного комитете. На повестке дня было рассмотрено 95 вопросов. Так, члены исполкома утвердили текст открытого обращения к руководителям предприятий, учреждений, организаций, лидерам партий, объединений, общественных организаций и горожанам. Суть его в том, что чиновники призывают воздержаться от проведения массовых мероприятий по проезжей части пр. Соборного.

— Это не запрет массовых шествия, демонстраций, а обращение к руководителям предприятий, общественных организаций и руководителям областных и городских политических партий. Мы просим воздержаться от проведения массовых мероприятий по проезжей части пр. Соборного, дабы уменьшить нагрузку, которая у нас есть сегодня на центральном проспекте города Запорожье. В последние время было очень много обращений относительно проведения такого рода мероприятий. Проспект Соборный — главная транспортная артерия города. Парализуя его, мы парализуем город. Делать это каждые выходные мы не можем. Еще один момент, при каждом действии нам необходимо отключать сетевые линии электропередач, а это подготовка, финансовые затраты. Поэтому призываю организаторов массовых акций проявить не только гражданскую активность, но и сознательность. Помнить не только о себе, но и о тысячах других запорожцев. Надеюсь, что к нашему убедительному обращению прислушаются, — так об этом высказался городской глава Запорожья Владимир Буряк.

— Если в 2016 году было 5 таких акции, то за полгода 2017 года уже 6 мероприятий на проспекте Соборном. В качестве альтернативы мы предлагаем пешеходную часть, Набережную магистраль, парки, скверы, — добавил начальник управления внутренней политики, прессы и информации Запорожского городского совета Владимир Головешко.

Исключением для проведения массовых шествий на проезжей части проспекта Соборного станут значимые государственные праздники. Остальные обращения о проведение массовых шествий по пр. Соборному будем на исполкоме рассматривать и решать давать «добро» на проведение или нет.

Яна Петрова