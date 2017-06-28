В Запорожье полиция задержала вооруженных дебоширов (ВИДЕО)

Ночную тишину Запорожья разорвали звуки стрельбы. Получив сигнал, что стрельба велась из BMW, мчащегося по проспекту Соборному, патрульные начали поиск авто.

Около 4 утра полицейские заметили похожий по описанию автомобиль и приказали водителю остановиться. Но тот проигнорировал требование и нажал на «газ».

Патрульные заблокировали BMW, приказав водителю и пассажиру прилечь на грязный асфальт — вдруг в них начнут палить ночные хулиганы. Молодчики, понимая, что забавы уже закончились, послушно выполнили приказ.

Стражи порядка выявили в салоне авто магазин, снаряженный патронами, а при поверхностном осмотре у пассажира в кармане обнаружили еще один магазин.

Как следует из сообщения пресс-службы патрульной полиции, оружие выявлено не было. Возможно, дебошир выкинул его во время погони в кусты. Мужчин задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.