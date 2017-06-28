В российской глубинке прихожане избили попа РПЦ за содомию с чиновником

Читатели красноярского сайта «Проспект мира» сообщили о расправе, которую жители села Кратузского устроили над настоятелем местной церкви, заподозренным в гомосексуальном грехе.

По словам читателей, священник якобы попал на глаза одной из прихожанок в момент интимной близости в церкви с представителем местной администрации, после чего жители села «встали на уши».

В результате священник якобы попытался уехать из села, однако был остановлен на выезде из него и избит, при этом, утверждает жительница Кратузского, мужчину будто бы намеревались притащить к церкви и сжечь.

Другому фигуранту скандала, рассказывают жители, удалось покинуть населенный пункт, а жены обоих мужчин якобы пытались покончить с собой.

При этом и в сельсовете, и в сельском Петропавловском храме назвали сообщение об инциденте «слухами», хотя «Проспект мира» и выяснил, что мужчина с именем, подобным имени второго фигуранта скандала, работает в администрации села.

В местной епархии о ситуации высказаться не смогли, заявив, что жалоб к ним не поступало.

Инцидент лаконично прокомментировал дьякон Андрей Кураев, не раз заявлявший о наличии в РПЦ «голубого лобби»: он перепостил новость о священнике-гее, сопроводив ее заголовком «Крепкая симфония» (под «симфонией» Церковь часто имеет в виду сотрудничество священства и светской власти), пишет МК.