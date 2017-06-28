Запорожец из-за куска кабеля ушел под землю (ВИДЕО)

В воскресенье, 25 июня, полицейским сообщили о краже на улице Добровольческих батальонов. Неизвестный залез в кабельный колодец и попытался похитить провода связи Укртелекома, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили открытый люк. Внутри колодца находился неизвестный мужчина, который срезал коммуникационные кабели.

Задержанным оказался 22-летний местный житель. Ранее он уже привлекался за мелкие правонарушения. На месте события работала следственно-оперативная группа Заводского района.

