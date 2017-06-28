Запорожская АЭС неприступна для кибератак, но меры осторожности приняты

Работе энергоблоков Запорожской АЭС кибератаки не угрожают, в остальных подразделениях атомной станции временно ограничена работа электронной почты и сайта предприятия.

По словам руководителя управления работы со СМИ Запорожской АЭС Сергея Шимчева, кибератаки не могут отразиться на технологических системах управления Запорожской атомной станции, поскольку энергоблоки работают автономно и не имеют связей с Интернет-сетью.

«Вирус в них не может попасть. При этом, отслеживая, что происходит сейчас, принято решение превентивно ограничить до четверга все интернет-сообщения на подразделениях атомной станции, не связанных с энергоблоками», – сообщил Сергей Шимчев.

Таким образом, пару дней на Запорожской АЭС не будет работать сайт предприятия, а также электронные почты.