Из-за преступного бездействия мэрии Запорожья произошло 20 аварий

Прокуратура Запорожской области начала уголовное производство по факту бездействия должностных лиц Запорожской мэрии.

Чиновники не выполнили требование закона «О дорожном движении» — не установили дорожные знаки о круговом движении, в результате за два месяца в Запорожье произошло два десятка ДТП, к счастью, без жертв.

По информации пресс-службы облпрокуратуры, вопреки требованиям нормативных актов должностными лицами Запорожского горсовета с 28.04.2017 года так и не были приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Запорожье.

В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей в сфере безопасности дорожного движения в Запорожье прокуратурой области внесены сведения в ЕРДР по ст. 367 УК «Служебная халатность», начато расследование.