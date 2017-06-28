Из-за преступного бездействия мэрии Запорожья произошло 20 аварий

Прокуратура Запорожской области начала уголовное производство по факту бездействия должностных лиц Запорожской мэрии.
Чиновники не выполнили требование закона «О дорожном движении» — не установили дорожные знаки о круговом движении, в результате за два месяца в Запорожье произошло два десятка ДТП, к счастью, без жертв.
По информации пресс-службы облпрокуратуры, вопреки требованиям нормативных актов должностными лицами Запорожского горсовета с 28.04.2017 года так и не были приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Запорожье.
В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей в сфере безопасности дорожного движения в Запорожье прокуратурой области внесены сведения в ЕРДР по ст. 367 УК «Служебная халатность», начато расследование.
какие ЗНАКИ НУЖНЫ НЕ ЧИТАВШИМ ПДД ни в каком издании ????? перекресток пр.Соборный и ул.Тургенева …крутяки начали каждый день делать полные развороты на перекрестке ,из среднего ряда повороты в любую сторону творят , на красный свет давят на газ и едут угрожая жизни пешеходов …в городе нет ни видеокамер …ни контроля за нарушителями…