В Запорожской области распространяется бешенство

На прошлой неделе, 22 июня, на улице Авиаторов в Мелитополе появилась лиса, которая напала на домашнего пса и сбежала, передает РИА Мелитополь.

Через некоторое время лиса вернулась на то же место, где ее и поймали. Экспертиза подтвердила догадки – животное страдало бешенством.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при исполнительном комитете Мелитопольского городского совета объявила о проведении определенных мер по ликвидации очага бешенства.

Прежде всего, были приняты следующие пункты:

– с 24 июня по 24 августа 2017 года объявить карантин по ул. Авиаторов (дома №№1–80), переулку Авиаторов (дома №№ 1–15), ул. Тополиной (дома №№ 1–83), первому переулку Северному (дома №№ 1–27);

– провести подворные обходы и обследование животных с целью больных бешенством животным по ул. Авиаторов (дома №№1-80), переулку Авиаторов (дома №№ 1-15), ул. Тополиной (дома №№1-83), первом переулку Северному (дома №№ 1-27);

– провести прививки невакцинированных собак и кошек в карантинном квартале.