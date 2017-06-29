В Запорожском крае окажут правовую помощь усыновителям, опекунам и детским домам семейного типа

Посольство США в Украине поддержало проект правовой помощи детям-сиротам. И не случайно инициатором данного проекта стал запорожский фонд «Счастливый ребенок». Уже порядка десяти лет эта организация системно занимается содействием семейному устройству детей-сирот и помощью приемным семьям.

Как рассказал волонтер фонда «Счастливый ребенок» Николай Колодяжный, приемным родителям приходится решать многочисленные задачи не только во время воспитания самого приемного ребенка – огромную долю сил и времени отнимает взаимодействие, а порой и борьба с государственными инстанциями. Как на этапе создания приемной семьи, так в период ее функционирования.

«Многие не понаслышке знают, как бывает непросто отстоять свои права в органах власти. Для приемных же родителей это часто становится дополнительным тяжелым бременем.

Чтобы помогать приемным семьям и их воспитанникам реализовывать и отстаивать свои права, фонд «Счастливый ребенок» инициировал проект «Защита прав обездоленных детей Запорожской области». Профинансировать его согласилось Посольство США в Украине. А партнером в реализации выступит Запорожский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи», — сообщил Николай Колодяжный.

По словам руководителя программы семейного устройства детей-сирот фонда «Счастливый ребенок» Юлии Дойковой, организация уже много лет проводит по всей области «Клуб приемных родителей». И в ходе встреч постоянно сталкивается с тем, что приемным родителям нужны не только психологические и педагогические консультации, но и юридическая помощь.

«Поэтому возникла идея юридическую поддержку приемных семей сделать такой же системной, как и психологическую. К нашей огромной радости, Посольство США согласилось такую работу профинансировать, а областной центр соцслужб традиционно поможет в проведении встреч в районах», — рассказала Юлия Дойкова.

Необходимость реализации инициативы подтвердили Антонина Матвеева, начальник службы по делам детей Запорожской ОГА, и Оксана Поникарова, директор Запорожского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

По словам представительниц государственных структур, штата и возможностей госучреждений зачастую просто физически не хватает, чтобы донести необходимую правовую информацию до каждой из приемных семей. «Особенно важно то, что это будут выездные встречи, в районах области. Поскольку многие приемные родители, живущие в районах, редко имеют возможность ездить в областной центр за консультациями специалистов», отметила Оксана Поникарова.

В рамках проекта предусмотрено проведение цикла из 16 консультационно-обучающих встреч с приемными родителями в восьми районах Запорожской области. Цикл семинаров и консультаций пройдет в два этапа. На первом тренер-консультант проекта будет проводить общее обучение, и собирать возникающие локальные вопросы. Затем ответы на наиболее часто встречавшиеся вопросы будут обобщены в методическое пособие. Которое будет распространено в ходе второго этапа консультаций.

Тренером-консультантом проекта выступит человек, знающий правовые проблемы приемных семей с разных сторон. Лариса Зенцова – специалист Службы по делам детей Ореховского района. И она же – приемная мама, воспитывающая двух приемных дочерей.

«Все сложные ситуации, с которыми сталкиваются приемные родители, знаю по себе. Знаю, как равнодушны порой бывают чиновники в органах власти. Но знаю и как надвить, если нужно отстоять права своей семьи и своего приемного ребенка. К сожалению, у многих моих коллег-приемных родителей не всегда есть нужная информация и навыки. Буду с радостью своим опытом делиться. Если в результате проекта удастся улучшить ситуацию с правами приемных семей в области – буду искренне счастлива», — призналась Лариса.

Нужно отметить, что юридическая помощь будет предоставляться не только приемным семьям, но и всем семьям, в которых воспитываются дети, оставшиеся без собственных родителей: усыновителям, опекунам и детям под опекой, детским домам семейного типа и их воспитанникам, и так далее. Желающие принять участие приглашаются на встречи, которые пройдут по следующему графику:

июль: г. Энергодар 7.07.2017, г. Токмак 18.07.2017;

август: пгт Приазовское 18.08.2017, г. Бердянск 30.08.2017;

сентябрь: Гуляйполе и пгт Бильмак (даты уточняются);

октябрь: Вольнянск и Мелитополь (даты уточняются).

Повторные семинары пройдут с ноября 2017 года по март 2018 годов.

Объявления будут опубликованы на сайте DETI.ZP.UA.

За уточнениями можно обращаться по телефонам 066 771 96 88, 067 977 62 14, Юлия Дойкова, руководитель программы семейного устройства детей-сирот БФ «Счастливый ребенок».